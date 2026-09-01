Дохідність суверенних облігацій сягнула найвищого рівня з 2008 року

Дохідність державних облігацій найбільших економік світу зросла до багаторічних максимумів через заяву голови Федеральної резервної системи Кевіна Ворша про боротьбу з інфляцією та загострення на Близькому Сході. Це змушує інвесторів вимагати вищої компенсації за ризики та вже призвело до падіння глобального індексу бондів на 0,9% від початку року.

Чому дорожчають позики у світі

Як повідомляє видання Bloomberg, хвиля розпродажу державних бондів охопила фінансові майданчики від Токіо до Нью-Йорка після того, як американський регулятор підтвердив намір тримати високі відсоткові ставки. Ситуацію додатково загострило зростання цін на нафту через новий виток конфлікту на Близькому Сході та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці.

У результаті дохідність 10-річних державних облігацій Японії вперше з 1996 року сягнула 3%, а ставки за 30-річними паперами Великої Британії піднялися до максимуму за майже три десятиліття. Дохідність облігацій – це відсоток доходу, який отримує інвестор; коли вона зростає, уряди та бізнес змушені позичати гроші дорожче, що підвищує ставки за кредитами.

Трейдери вже оцінюють імовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою США цього місяця у 70%, а також повністю враховують аналогічний крок від Європейського центрального банку. На ринках поступово змирилися з тим, що період дешевих грошей остаточно минув.

"Ринки закладають вищу траєкторію для короткострокових ставок не лише в США, а й глобально", – зазначила портфельна менеджерка First Eagle Investments Іданна Аппіо.

Окрім дій центральних банків, на ринок тисне рекордний обсяг позик від американських технологічних гігантів, які залучають сотні мільярдів доларів для фінансування штучного інтелекту. Великі корпоративні запозичення буквально відтягують капітал від державних паперів, змушуючи уряди пропонувати вищі відсотки.

Як це вплине на гаманці та ринки

Висока дохідність державних облігацій робить їх привабливим інструментом для збереження грошей. Через це інвестори починають виводити кошти з більш ризикованих акцій, що створює загрозу для світового фондового ринку.

"Напрямок руху відтепер полягатиме у вищій дохідності. Премія за термін має стати вищою, щоб компенсувати це поєднання ризиків", – наголосила глобальна інвестиційна стратегиня Nuveen Лора Купер.

Для пересічних людей це означає дорожчу іпотеку, вищі відсотки за споживчими кредитами та загальне сповільнення економіки. Водночас дорожчий борговий ресурс ускладнює виконання державних бюджетів, оскільки більша частина доходів ітиме на обслуговування боргів.

До речі, раніше ми писали, що дохідність глобальних державних облігацій піднялася до найвищого рівня майже за два десятиліття на тлі стрибка цін на нафту та очікувань подальшого підвищення відсоткових ставок центральними банками. Показник глобального боргового індексу Bloomberg зріс до 3,72%, що є максимумом із літа 2008 року та сигналізує про тривалий період дорогих кредитів у світі.