Почему в мире растут цены на кредиты

Как сообщает издание Bloomberg, волна распродажи государственных облигаций охватила финансовые рынки от Токио до Нью-Йорка после того, как американский регулятор подтвердил намерение сохранять высокие процентные ставки. Ситуацию дополнительно обострил рост цен на нефть из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке и угрозы судоходству в Ормузском проливе.

В результате доходность 10-летних государственных облигаций Японии впервые с 1996 года достигла 3%, а ставки по 30-летним бумагам Великобритании поднялись до максимума за почти три десятилетия. Доходность облигаций – это процент дохода, который получает инвестор; когда она растет, правительства и бизнес вынуждены занимать деньги дороже, что повышает ставки по кредитам.

Трейдеры уже оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США в этом месяце в 70%, а также полностью учитывают аналогичный шаг со стороны Европейского центрального банка. На рынках постепенно смирились с тем, что период дешевых денег окончательно миновал.

Рынки закладывают более высокую траекторию для краткосрочных ставок не только в США, но и в глобальном масштабе, – отметила портфельный менеджер First Eagle Investments Иданна Аппио.

Помимо действий центральных банков, на рынок давит рекордный объем заимствований со стороны американских технологических гигантов, которые привлекают сотни миллиардов долларов для финансирования искусственного интеллекта. Большие корпоративные заимствования буквально оттягивают капитал от государственных ценных бумаг, вынуждая правительства предлагать более высокие проценты.

Как это повлияет на кошельки и рынки

Высокая доходность государственных облигаций делает их привлекательным инструментом для сохранения денег. Из-за этого инвесторы начинают выводить средства из более рискованных акций, что создает угрозу для мирового фондового рынка.

Направление движения отныне будет заключаться в более высокой доходности. Премия за срок должна стать выше, чтобы компенсировать это сочетание рисков, – подчеркнула глобальный инвестиционный стратег Nuveen Лора Купер.

Для обычных людей это означает более дорогую ипотеку, более высокие проценты по потребительским кредитам и общее замедление экономики. В то же время более дорогой долговой ресурс затрудняет выполнение государственных бюджетов, поскольку большая часть доходов будет уходить на обслуживание долгов.

Кстати, ранее мы писали, что доходность глобальных государственных облигаций поднялась до самого высокого уровня почти за два десятилетия на фоне скачка цен на нефть и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками. Показатель глобального долгового индекса Bloomberg вырос до 3,72%, что является максимумом с лета 2008 года и сигнализирует о длительном периоде дорогих кредитов в мире.