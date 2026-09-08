Що відбулося на світових фондових ринках

Як повідомляє видання Reuters, стрімке зміцнення японської валюти стало головним рушієм нестабільності на світових біржових майданчиках, змусивши інвесторів масово переглядати свої фінансові стратегії.

Основною причиною занепокоєння на біржах стало розгортання процесу згортання так званого carry trade. Це фінансова стратегія, за якої трейдери беруть дешеві кредити у валюті з низькою відсотковою ставкою, як-от єна, та інвестують ці кошти в більш прибуткові активи в інших країнах – акції, облігації чи високодохідні валюти.

Коли японська валюта починає стрімко дорожчати, подібні угоди стають збитковими, і спекулянти змушені терміново продавати іноземні активи та скуповувати єну для погашення боргів. Лише за останній тиждень єна додала майже 4%, що стало найсильнішим тижневим зростанням з липня 2024 року, а її курс досяг позначки 154,4 за долар.

Аналітики пояснюють такі зміни очікуваннями швидкого посилення грошово-кредитної політики в Японії. Реальна заробітна плата в країні в липні зросла на 2,4% у річному вимірі, що стало рекордним стрибком з травня 2021 року та дало місцевому центральному банку вагомий аргумент для підняття відсоткових ставок.

Світові корпорації та найбільші банки Азійсько-Тихоокеанського регіону влаштували справжній бум на ринку доларових облігацій, намагаючись залучити боргове фінансування до можливого підвищення відсоткових ставок. Лише в США цього тижня очікують випуск корпоративних бондів на вражаючу суму в 70 мільярдів доларів.