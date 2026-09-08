Что произошло на мировых фондовых рынках

Как сообщает агентство Reuters, стремительное укрепление японской валюты стало главной причиной нестабильности на мировых биржевых площадках, вынудив инвесторов массово пересматривать свои финансовые стратегии.

Основной причиной беспокойства на биржах стало развертывание процесса сворачивания так называемого carry trade. Это финансовая стратегия, при которой трейдеры берут дешевые кредиты в валюте с низкой процентной ставкой, такой как иена, и инвестируют эти средства в более доходные активы в других странах – акции, облигации или высокодоходные валюты.

Когда японская валюта начинает стремительно дорожать, подобные сделки становятся убыточными, и спекулянты вынуждены срочно продавать иностранные активы и скупать иену для погашения долгов. Только за последнюю неделю иена прибавила почти 4%, что стало самым сильным недельным ростом с июля 2024 года, а ее курс достиг отметки 154,4 за доллар.

Аналитики объясняют такие изменения ожиданиями скорого ужесточения денежно-кредитной политики в Японии. Реальная заработная плата в стране в июле выросла на 2,4% в годовом исчислении, что стало рекордным скачком с мая 2021 года и дало местному центральному банку весомый аргумент для повышения процентных ставок.

Мировые корпорации и крупнейшие банки Азиатско-Тихоокеанского региона устроили настоящий бум на рынке долларовых облигаций, пытаясь привлечь долговое финансирование в преддверии возможного повышения процентных ставок. Только в США на этой неделе ожидается выпуск корпоративных облигаций на впечатляющую сумму в 70 миллиардов долларов.