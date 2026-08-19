Чому дохідність облігацій різко зросла

Головною причиною розпродажу на світовому ринку боргових паперів стає зростання занепокоєння щодо державних фінансів, повідомляє Reuters. Рівень боргу розвинених країн продовжує збільшуватися, тоді як інвестори дедалі менше впевнені, що уряди готові скорочувати бюджетні дефіцити.

Особливо гостра ситуація у США. Американський державний борг наближається до 40 трильйонів доларів, а довгострокові дохідності Treasury зростають на тлі побоювань щодо інфляції та подальшої політики Вашингтона.

У вівторок дохідність 30-річних американських облігацій піднімалася до найвищого рівня з 2007 року. При цьому прибутковість 10-річних Treasury перебувала поблизу 4,71%, а психологічно важливою для ринку позначкою стає рівень у 5%.

Додатковий тиск створюють геополітичні ризики. Зокрема, тривала нестабільність на Близькому Сході підтримує ціни на нафту, що посилює побоювання щодо нового витка інфляції. Вищі ціни на енергоносії можуть змусити центральні банки довше утримувати жорсткішу монетарну політику.

Водночас на борговий ринок виходять великі технологічні компанії, які активно залучають кошти для будівництва дата-центрів та розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Таким чином, уряди та корпорації фактично конкурують за доступний капітал.

Схожа ситуація спостерігається і в інших великих економіках. У Японії дохідність 10-річних державних облігацій піднялася до максимуму приблизно за три десятиліття. У Німеччині 10-річні Bund досягли найвищого рівня з 2011 року, тоді як у Франції дохідність аналогічних паперів піднялася до максимуму з 2008 року.

Важливо розуміти просте правило: коли дохідність облігацій зростає, їхня ціна падає. Тому масштабний розпродаж державного боргу може безпосередньо впливати і на інші фінансові активи.

Як це впливає на економіку та інвесторів

Зростання дохідності державних облігацій має значно ширші наслідки, ніж просто зміна котирувань на фінансовому ринку. Саме державні папери формують орієнтир для вартості запозичень у всій економіці.

Тому дорожче фінансування держави поступово може означати вищі ставки за кредитами для компаній та населення. Це стосується, зокрема, іпотеки, корпоративних позик та інших видів кредитування.

Тиск уже відчувають фондові ринки. У вівторок основні індекси, зокрема Nasdaq та європейський STOXX 600, опинилися в мінусі. Для акцій високі дохідності облігацій є проблемою, оскільки вони роблять безризикові активи привабливішими, а майбутні прибутки компаній — менш цінними в перерахунку на сьогодні.

Окремим фактором для США стає поведінка іноземних інвесторів. У червні іноземні вкладення в американські Treasury скоротилися, причому зменшували свої позиції Японія, Велика Британія та Китай.

Водночас японські інвестори, які традиційно є одними з найбільших покупців американського боргу, тепер отримують більше стимулів вкладати кошти у власні державні облігації. Дохідність 30-річних японських паперів уже перевищила 4%.

Для світових ринків це створює додатковий ризик: якщо інвестори вимагатимуть дедалі вищої премії за купівлю державного боргу, урядам доведеться платити більше за обслуговування своїх зобов'язань. Це може посилити бюджетний тиск і ще більше ускладнити роботу центральних банків.

Водночас частина інвесторів уже вважає вищі дохідності привабливою можливістю для купівлі облігацій. Якщо розпродаж справді виявиться тимчасовим, високі ставки можуть забезпечити цікаву точку входу для довгострокових вкладень.

До слова, США змушені платити дедалі більше за залучення коштів, оскільки інвестори вимагають вищої дохідності за державними облігаціями. На тлі наближення американського держборгу до 40 трильйонів доларів це посилює питання щодо вартості майбутніх запозичень Вашингтона.