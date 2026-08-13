Ринки ожили після даних зі США: куди тепер можуть рушити акції та облігації

Світові фондові ринки наблизилися до історичних максимумів після публікації стриманих даних про інфляцію у США. Інвестори зменшили ставки на підвищення ставки ФРС у вересні, що підтримало акції, облігації та технологічний сектор.

Інфляція у США дала ринкам перепочинок

Глобальний індекс акцій MSCI All Country World піднявся на 0,1% і наблизився до внутрішньоденного історичного максимуму, встановленого минулого тижня, повідомляє Bloomberg. Водночас азійський фондовий індекс MSCI Asia Pacific додав майже 1% завдяки активному зростанню технологічних компаній.

Позитивний настрій поширився і на американський ринок. Напередодні S&P 500 завершив торги майже біля рекордного рівня, а трейдери скоротили ставки на підвищення ставки Федеральною резервною системою у вересні приблизно до 35%.

Причиною стали свіжі дані щодо інфляції у США. Споживчі ціни у липні зросли на 0,2% проти попереднього місяця – саме такого результату очікували економісти.

Особливо важливим для ФРС виявився базовий показник інфляції, який не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії. Він продемонстрував найповільніші темпи зростання з березня 2021 року.

Ці дані разом із більш слабким, ніж очікувалося, звітом щодо ринку праці за минулий тиждень дають американському центробанку більше простору для збереження поточної монетарної політики.

Для ринків це важливий сигнал, адже вищі ставки зазвичай створюють тиск на ризикові активи. Якщо ж інвестори очікують, що ФРС не поспішатиме з посиленням політики, акції отримують додаткову підтримку.

Водночас повністю списувати ризик нових інфляційних проблем інвестори не поспішають. На ціни продовжує впливати ситуація на нафтовому ринку, зокрема нестабільність на Близькому Сході.

Технологічні акції знову в центрі уваги

Паралельно з покращенням очікувань щодо політики ФРС на світових ринках відновився інтерес до технологічного сектору та компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Особливо помітним стало зростання південнокорейського KOSPI, який піднявся на 4% і увійшов у так званий технічний бичачий ринок. Акції Samsung Electronics та SK Hynix додали понад 4%.

Це свідчить про повернення інвесторів до компаній, які отримують вигоду від розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Після липневого розпродажу, пов'язаного із побоюваннями щодо переоціненості AI-компаній, частина капіталу знову повертається у технологічний сектор.

Водночас сигнали від американських компаній залишаються неоднозначними. Акції Cisco Systems впали на 4,1% під час розширених торгів після публікації квартальних результатів, які не змогли повністю виправдати очікування інвесторів.

Ще сильніше просіли папери Cerebras Systems – вони втратили 17% після того, як компанія повідомила про скорочення продажів свого апаратного бізнесу.

На ринку облігацій також спостерігався позитивний рух. Прибутковість дворічних казначейських облігацій США знизилася на 2 базисні пункти – до 4,18%. Цей сегмент особливо чутливий до очікувань щодо майбутніх рішень ФРС.

Однак довгострокові облігації залишаються під тиском через стійку інфляцію та зростання бюджетного дефіциту США. Очікується, що розміщення 30-річних держоблігацій може пройти за найвищою ставкою фінансування за останні 25 років.

Отже, свіжі дані про інфляцію дали світовим ринкам перепочинок, але не усунули всі ризики. Подальша динаміка акцій значною мірою залежатиме від нової економічної статистики США, цін на нафту та того, наскільки швидко інвестори знову повірять у продовження AI-буму.

Тим часом ф'ючерси на американські фондові індекси зросли після публікації свіжих даних про інфляцію у США за липень. Показники споживчих цін загалом збіглися з очікуваннями економістів, що підтримало оптимізм інвесторів.