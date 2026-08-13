Инфляция в США дала рынкам передышку

Глобальный индекс акций MSCI All Country World поднялся на 0,1% и приблизился к внутридневному историческому максимуму, установленному на прошлой неделе, сообщает Bloomberg. В то же время азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific прибавил почти 1% благодаря активному росту технологических компаний.

Позитивный настрой распространился и на американский рынок. Накануне S&P 500 завершил торги почти на рекордном уровне, а трейдеры сократили ставки на повышение ставки Федеральной резервной системой в сентябре примерно до 35%.

Причиной стали свежие данные по инфляции в США. Потребительские цены в июле выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем – именно такого результата ожидали экономисты.

Особенно важным для ФРС оказался базовый показатель инфляции, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители. Он продемонстрировал самые низкие темпы роста с марта 2021 года.

Эти данные в сочетании с более слабым, чем ожидалось, отчетом по рынку труда за прошедшую неделю дают американскому центробанку больше пространства для сохранения текущей денежно-кредитной политики.

Для рынков это важный сигнал, ведь повышение ставок обычно оказывает давление на рисковые активы. Если же инвесторы ожидают, что ФРС не будет спешить с ужесточением политики, акции получают дополнительную поддержку.

В то же время инвесторы не спешат полностью сбрасывать со счетов риск новых инфляционных проблем. На цены продолжает влиять ситуация на нефтяном рынке, в частности нестабильность на Ближнем Востоке.

Технологические акции снова в центре внимания

Параллельно с улучшением ожиданий относительно политики ФРС на мировых рынках возобновился интерес к технологическому сектору и компаниям, связанным с искусственным интеллектом.

Особенно заметным стал рост южнокорейского KOSPI, который поднялся на 4% и вошел в так называемый технический бычий рынок. Акции Samsung Electronics и SK Hynix прибавили более 4%.

Это свидетельствует о возвращении инвесторов к компаниям, которые извлекают выгоду из развития инфраструктуры искусственного интеллекта. После июльской распродажи, связанной с опасениями относительно переоцененности AI-компаний, часть капитала вновь возвращается в технологический сектор.

В то же время сигналы от американских компаний остаются неоднозначными. Акции Cisco Systems упали на 4,1% в ходе удлиненных торгов после публикации квартальных результатов, которые не смогли полностью оправдать ожидания инвесторов.

Еще сильнее просели акции Cerebras Systems – они потеряли 17% после того, как компания сообщила о сокращении продаж своего аппаратного бизнеса.

На рынке облигаций также наблюдалось положительное движение. Доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась на 2 базисных пункта – до 4,18%. Этот сегмент особенно чувствителен к ожиданиям относительно будущих решений ФРС.

Однако долгосрочные облигации остаются под давлением из-за устойчивой инфляции и роста бюджетного дефицита США. Ожидается, что размещение 30-летних гособлигаций может пройти по самой высокой ставке финансирования за последние 25 лет.

Таким образом, свежие данные по инфляции дали мировым рынкам передышку, но не устранили все риски. Дальнейшая динамика акций в значительной степени будет зависеть от новой экономической статистики США, цен на нефть и того, насколько быстро инвесторы вновь поверят в продолжение AI-бума.

Между тем фьючерсы на американские фондовые индексы выросли после публикации свежих данных по инфляции в США за июль. Показатели потребительских цен в целом соответствовали ожиданиям экономистов, что поддержало оптимизм инвесторов.