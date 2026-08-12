Інфляція у США відповдає прогнозам

Станом на ранок 12 серпня ф'ючерси на основні фондові індекси США демонстрували позитивну динаміку, повідомляє Reuters. Інвестори оцінювали нову статистику Міністерства праці США щодо споживчих цін, яка виявилася загалом близькою до прогнозів.

Індекс споживчих цін (CPI) у липні зріс на 3,4% у річному вимірі. Саме такого показника очікували економісти, опитані Reuters.

У місячному вимірі інфляція становила 0,1%, що також відповідає попереднім прогнозам аналітиків.

Водночас базовий індекс споживчих цін, який не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, збільшився на 2,5% у річному вимірі. Місячне зростання core CPI становило 0,2% – обидва показники також збіглися з очікуваннями.

Відсутність неприємних сюрпризів у статистиці стала позитивним сигналом для фінансових ринків. Інвестори отримали підстави вважати, що інфляційний тиск залишається контрольованим, що важливо для майбутніх рішень Федеральної резервної системи США.

Ф'ючерси на індекси США пішли вгору

Після оприлюднення статистики позитивна динаміка зберігалася на ф'ючерсному ринку.

Станом на 08:32 за східним часом США ф'ючерси Dow Jones зростали на 134 пункти, або 0,25%.

Контракти на S&P 500 додали 28,75 пункта, або 0,37%. Найкращу динаміку серед основних індексів продемонстрували ф'ючерси на Nasdaq 100, які піднялися на 249,75 пункта, або 0,84%.

Водночас протягом ранкової торгівлі ф'ючерси дещо скоротили приріст. Це свідчить про обережність учасників ринку, які продовжують оцінювати подальшу траєкторію інфляції та можливі дії ФРС.

Для інвесторів особливо важливим залишається базовий показник інфляції. Його зростання на 2,5% у річному вимірі виявилося саме таким, як очікував ринок.

Таким чином, липнева статистика не дала інвесторам нового приводу для різкого перегляду очікувань щодо монетарної політики США. Водночас відсутність сильнішої за прогноз інфляції підтримала ф'ючерси на основні американські індекси та створила позитивний фон перед відкриттям торгів.