Військові облігації у 2026 році: скільки принесуть 1 000 гривень інвестицій

Військові облігації залишаються одним із найвигідніших та найбезпечніших інструментів для збереження й примноження капіталу в Україні у 2026 році. Завдяки повній відсутності податку на доходи фізичних осіб та військового збору інвестори мають змогу отримати чистий прибуток, який суттєво перевищує традиційні банківські депозити.

Які військові облігації можна придбати до кінця 2026 року

Військові облігації залишаються одним із популярних способів інвестувати гривні та водночас підтримувати фінансування державного бюджету. На офіційному сайті Міністерства фінансів зараз є кілька гривневих випусків військових ОВДП, погашення яких заплановане ще у 2026 році.

Серед них – облігація UA4000235378 із погашенням 19 серпня 2026 року та ставкою 16,34% річних. Також є випуск UA4000235865, який буде погашений 16 вересня, із такою самою ставкою – 16,34% річних.

Ще один варіант – UA4000236624 із датою погашення 14 жовтня 2026 року. Його ставка становить 16,35% річних. До кінця листопада можна розглянути випуск UA4000237416, який має бути погашений 18 листопада та також передбачає ставку 16,35%.

Нарешті, на 16 грудня 2026 року припадає погашення військових ОВДП UA4000238281. Ставка за цим випуском становить 16,19% річних.

Важливо враховувати, що ставка за облігацією є річною, тому при купівлі паперу безпосередньо перед погашенням інвестор не отримує повні 16% за кілька місяців. Реальний результат залежить від ціни придбання, дати купівлі та умов конкретного випуску.

Скільки можна заробити з 1 000 гривень

Якщо для простого розрахунку припустити, що інвестор 10 серпня 2026 року купує одну облігацію номіналом 1 000 гривень за номінальною ціною та утримує її до погашення, орієнтовний дохід можна оцінити пропорційно кількості днів, що залишилися до виплати.

Для випуску UA4000235378, який погашається 19 серпня, залишається лише 9 днів. За ставкою 16,34% річних орієнтовний дохід становитиме близько 4 гривень з 1 000 гривень.

За облігацією UA4000235865 до погашення 16 вересня залишається 37 днів. У такому спрощеному розрахунку дохід становитиме приблизно 16,6 гривні.

Випуск UA4000236624 із погашенням 14 жовтня може принести близько 29,1 гривні на 1 000 гривень за 65 днів до погашення.

Для облігації UA4000237416, яку держава має погасити 18 листопада, орієнтовний дохід за 100 днів становитиме близько 44,8 гривні з 1 000 гривень.

Найбільший потенційний дохід серед розглянутих випусків до кінця 2026 року має UA4000238281 із погашенням 16 грудня. За 128 днів і ставкою 16,19% річних це близько 56,8 гривні на інвестовану 1 000 гривень.