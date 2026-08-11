Які військові облігації можна придбати до кінця 2026 року

Військові облігації залишаються одним із популярних способів інвестувати гривні та водночас підтримувати фінансування державного бюджету. На офіційному сайті Міністерства фінансів зараз є кілька гривневих випусків військових ОВДП, погашення яких заплановане ще у 2026 році.

Серед них – облігація UA4000235378 із погашенням 19 серпня 2026 року та ставкою 16,34% річних. Також є випуск UA4000235865, який буде погашений 16 вересня, із такою самою ставкою – 16,34% річних.

Ще один варіант – UA4000236624 із датою погашення 14 жовтня 2026 року. Його ставка становить 16,35% річних. До кінця листопада можна розглянути випуск UA4000237416, який має бути погашений 18 листопада та також передбачає ставку 16,35%.

Нарешті, на 16 грудня 2026 року припадає погашення військових ОВДП UA4000238281. Ставка за цим випуском становить 16,19% річних.

Важливо враховувати, що ставка за облігацією є річною, тому при купівлі паперу безпосередньо перед погашенням інвестор не отримує повні 16% за кілька місяців. Реальний результат залежить від ціни придбання, дати купівлі та умов конкретного випуску.

Скільки можна заробити з 1 000 гривень

Якщо для простого розрахунку припустити, що інвестор 10 серпня 2026 року купує одну облігацію номіналом 1 000 гривень за номінальною ціною та утримує її до погашення, орієнтовний дохід можна оцінити пропорційно кількості днів, що залишилися до виплати.

Для випуску UA4000235378, який погашається 19 серпня, залишається лише 9 днів. За ставкою 16,34% річних орієнтовний дохід становитиме близько 4 гривень з 1 000 гривень.

За облігацією UA4000235865 до погашення 16 вересня залишається 37 днів. У такому спрощеному розрахунку дохід становитиме приблизно 16,6 гривні.

Випуск UA4000236624 із погашенням 14 жовтня може принести близько 29,1 гривні на 1 000 гривень за 65 днів до погашення.

Для облігації UA4000237416, яку держава має погасити 18 листопада, орієнтовний дохід за 100 днів становитиме близько 44,8 гривні з 1 000 гривень.

Найбільший потенційний дохід серед розглянутих випусків до кінця 2026 року має UA4000238281 із погашенням 16 грудня. За 128 днів і ставкою 16,19% річних це близько 56,8 гривні на інвестовану 1 000 гривень.