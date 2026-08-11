Какие военные облигации можно приобрести до конца 2026 года

Военные облигации остаются одним из популярных способов инвестировать гривны и одновременно поддерживать финансирование государственного бюджета. На официальном сайте Министерства финансов сейчас представлено несколько гривневых выпусков военных ОВГЗ, погашение которых запланировано на 2026 год.

Среди них – облигация UA4000235378 с погашением 19 августа 2026 года и ставкой 16,34% годовых. Также есть выпуск UA4000235865, который будет погашен 16 сентября, с такой же ставкой – 16,34% годовых.

Еще один вариант – UA4000236624 с датой погашения 14 октября 2026 года. Его ставка составляет 16,35% годовых. До конца ноября можно рассмотреть выпуск UA4000237416, который должен быть погашен 18 ноября и также предусматривает ставку 16,35%.

Наконец, 16 декабря 2026 года наступает срок погашения военных ОВГЗ UA4000238281. Ставка по этому выпуску составляет 16,19% годовых.

Важно учитывать, что ставка по облигации является годовой, поэтому при покупке бумаги непосредственно перед погашением инвестор не получит полные 16% за несколько месяцев. Реальный результат зависит от цены приобретения, даты покупки и условий конкретного выпуска.

Сколько можно заработать на 1 000 гривен

Если для простого расчета предположить, что инвестор 10 августа 2026 года покупает одну облигацию номиналом 1 000 гривен по номинальной цене и удерживает ее до погашения, ориентировочный доход можно оценить пропорционально количеству дней, оставшихся до выплаты.

Для выпуска UA4000235378, который погашается 19 августа, остается всего 9 дней. По ставке 16,34% годовых ориентировочный доход составит около 4 гривен с 1 000 гривен.

По облигации UA4000235865 до погашения 16 сентября остается 37 дней. В таком упрощенном расчете доход составит примерно 16,6 гривны.

Выпуск UA4000236624 с погашением 14 октября может принести около 29,1 гривны на 1 000 гривен за 65 дней до погашения.

Для облигации UA4000237416, которую государство должно погасить 18 ноября, ориентировочный доход за 100 дней составит около 44,8 гривны с 1 000 гривен.

Наибольший потенциальный доход среди рассмотренных выпусков до конца 2026 года имеет облигация UA4000238281 с погашением 16 декабря. За 128 дней и при ставке 16,19% годовых это около 56,8 гривны на инвестированные 1 000 гривен.