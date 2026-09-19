Скільки Bitcoin можна було купити на 100 доларів у 2010 році

Перші роки існування Bitcoin важко порівнювати із сучасним крипторинком, адже тоді фактично не було сформованої ліквідної біржової інфраструктури, пише CME Group. Перша зафіксована ринкова ціна Bitcoin з'явилася у березні 2010 року – близько 0,003 долара за одну монету.

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За такою ціною на 100 доларів можна було б придбати приблизно 33 333 BTC. Саме цей показник використовуємо для умовного розрахунку потенційної вартості інвестиції.

Уже в липні 2010 року Bitcoin торгувався значно дорожче. За історичними даними, наприкінці липня ціна становила близько 0,07 долара за BTC, а в окремі дні доходила приблизно до 0,08 долара. Це означає, що навіть протягом перших місяців існування ринку ціна криптовалюти змінювалася в десятки разів.

Водночас 2010 рік був знаковим для становлення Bitcoin. У травні відбулася знаменита операція, коли програміст Ласло Ханєч придбав дві піци за 10 тисяч BTC. На той момент вартість криптовалюти оцінювалася приблизно у 41 долар.

До кінця 2010 року Bitcoin уже коштував близько 0,30 долара за монету. Тобто навіть якщо умовно купити BTC не на початку року, а за ціною його завершення, 100 доларів дали б приблизно 333 BTC.

Скільки коштували б ці 100 доларів зараз

Станом на 16 вересня 2026 року Bitcoin торгувався приблизно на рівні 75 489 доларів за монету.

Якщо взяти першу зафіксовану ринкову ціну 2010 року – 0,003 долара – то інвестиція у 100 доларів дала б близько 33 333 BTC.

За нинішньої ціни така кількість Bitcoin коштувала б приблизно:

33 333 BTC × 75 489 доларів = близько 2,52 мільярда доларів.

Тобто теоретично 100 доларів перетворилися б на суму понад 2,5 мільярда. Початкова інвестиція зросла б приблизно у 25,2 мільйона разів.

Втім, цей розрахунок не варто сприймати як реальний сценарій, за яким інвестор гарантовано міг би придбати 33 тисячі BTC, а потім продати їх за нинішньою ціною. У 2010 році ринок був надзвичайно малим, а обсяги торгів – низькими. Тому купівля великої кількості Bitcoin за однією ціною і подальший продаж усієї позиції без впливу на ринок були б практично нереалістичними.

Є й інший показовий розрахунок. Якби ті самі 100 доларів були вкладені наприкінці 2010 року, коли Bitcoin коштував близько 0,30 долара, інвестор отримав би приблизно 333 BTC. За ціною близько 75,5 тисячі доларів така позиція сьогодні оцінювалася б приблизно у 25,2 мільйона доларів.

Отже, точна відповідь на питання, скільки принесли б 100 доларів, залежить від конкретної дати купівлі у 2010 році. Але навіть за ціною наприкінці того року результат у ретроспективному розрахунку вимірювався б десятками мільйонів доларів.

Ця історія водночас показує головну особливість раннього Bitcoin: надзвичайно висока потенційна дохідність була пов'язана з величезними ризиками, відсутністю ліквідності та невизначеністю щодо майбутнього криптовалюти. Тому історичний результат Bitcoin не означає, що аналогічну дохідність можна очікувати від нього або будь-якого іншого активу в майбутньому.

До речі, ми писали, що український криптовалютний ринок остаточно трансформується з хаотичного середовища у фінансовий простір із чіткими правилами гри. На тлі затягування профільного закону та нових лімітів Нацбанку інвесторам доводиться адаптувати свої стратегії під актуальні реалії.