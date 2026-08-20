Samsung готує рекордну виплату: акціонерам можуть віддати понад 71 мільярд доларів

Samsung Electronics може наприкінці серпня оголосити про нову програму повернення коштів акціонерам на понад 100 трильйонів вон, або близько 71,75 мільярда доларів. Компанія планує поділитися рекордними прибутками на тлі стрімкого зростання попиту на чипи для штучного інтелекту.

Samsung готує нову програму для акціонерів

Samsung Electronics, найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті, може затвердити нову політику виплат акціонерам уже наприкінці серпня, повідомляє Reuters. За даними південнокорейського видання MoneyToday, рада директорів компанії має провести засідання, на якому розгляне відповідний план.

Програма, за попередньою інформацією, передбачатиме спеціальні дивіденди. Загальний обсяг повернення коштів акціонерам може перевищити 100 трильйонів вон, що еквівалентно приблизно 71,75 мільярда доларів.

Очікується, що Samsung спрямовуватиме на нову програму близько 50% вільного грошового потоку. Це означає, що значна частина коштів, які компанія генерує після фінансування операційних та капітальних витрат, може повернутися інвесторам.

Втім, остаточне рішення ще не ухвалене. У Samsung відмовилися коментувати повідомлення про можливу нову програму винагороди акціонерів.

Чому Samsung збільшує виплати інвесторам

Посилення уваги Samsung до акціонерів відбувається на тлі потужного циклу зростання на ринку мікросхем, який значною мірою підтримує бум штучного інтелекту. Попит на високопродуктивну пам'ять різко зріс через розвиток дата-центрів та систем, необхідних для роботи сучасних моделей ШІ.

На цьому тлі Samsung може скористатися зростанням прибутків для збільшення виплат інвесторам. Подібний крок уже зробив її головний південнокорейський конкурент SK Hynix.

У середу SK Hynix оголосила про програму викупу та анулювання власних акцій на 40 трильйонів вон. Це стало найбільшою програмою повернення капіталу акціонерам серед публічних компаній Південної Кореї.

Крім того, SK Hynix заявила, що планує спрямувати понад 50% вільного грошового потоку, який буде генерувати у 2025 – 2027 роках, на виплати акціонерам.

Таким чином, великі виробники чипів прагнуть не лише скористатися AI-бумом, а й безпосередньо поділитися отриманими доходами з інвесторами. Якщо Samsung підтвердить програму на понад 100 трильйонів вон, вона стане одним із наймасштабніших прикладів повернення капіталу акціонерам у корпоративній історії Південної Кореї.

До речі, інвестори дедалі менше сумніваються в масштабах витрат на штучний інтелект і тепер шукають компанії, які зможуть перетворити цей бум на стабільний прибуток. У центрі уваги опинилися не лише виробники чипів, а й найбільші хмарні платформи та спеціалізовані оператори обчислювальних потужностей.