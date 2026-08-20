Samsung готовит новую программу для акционеров

Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, может утвердить новую политику выплат акционерам уже в конце августа, сообщает Reuters. По данным южнокорейского издания MoneyToday, Рада директоров компании должна провести заседание, на котором рассмотрит соответствующий план.

Программа, по предварительной информации, будет предусматривать выплату специальных дивидендов. Общий объем возврата средств акционерам может превысить 100 триллионов вон, что эквивалентно примерно 71,75 миллиарда долларов.

Ожидается, что Samsung направит на новую программу около 50% свободного денежного потока. Это означает, что значительная часть средств, которые компания генерирует после финансирования операционных и капитальных расходов, может вернуться инвесторам.

Впрочем, окончательное решение еще не принято. В Samsung отказались комментировать сообщения о возможной новой программе вознаграждения акционеров.

Почему Samsung увеличивает выплаты инвесторам

Повышенное внимание Samsung к акционерам происходит на фоне мощного цикла роста на рынке микросхем, который в значительной степени поддерживает бум искусственного интеллекта. Спрос на высокопроизводительную память резко вырос из-за развития дата-центров и систем, необходимых для работы современных моделей ИИ.

На этом фоне Samsung может воспользоваться ростом прибыли для увеличения выплат инвесторам. Подобный шаг уже сделал ее главный южнокорейский конкурент SK Hynix.

В среду SK Hynix объявила о программе выкупа и аннулирования собственных акций на сумму 40 триллионов вон. Это стала крупнейшая программа возврата капитала акционерам среди публичных компаний Южной Кореи.

Кроме того, SK Hynix заявила, что планирует направить более 50% свободного денежного потока, который будет генерироваться в 2025–2027 годах, на выплаты акционерам.

Таким образом, большие производители чипов стремятся не только воспользоваться AI-бумом, но и напрямую поделиться полученными доходами с инвесторами. Если Samsung подтвердит программу на сумму свыше 100 триллионов вон, она станет одним из самых масштабных примеров возврата капитала акционерам в корпоративной истории Южной Кореи.

Кстати, инвесторы все меньше сомневаются в масштабах расходов на искусственный интеллект и теперь ищут компании, которые смогут превратить этот бум в стабильную прибыль. В центре внимания оказались не только производители чипов, но и крупнейшие облачные платформы, а также специализированные операторы вычислительных мощностей.