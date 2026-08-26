Индекс Мосбиржи просел более чем на четверть

По состоянию на 26 августа 2026 года индекс Московской биржи (IMOEX), по данным Investing.com, находился на отметке 2 117 пунктов – накануне он завершил основную торговую сессию на отметке 2 117,15 пункта. Для сравнения: в конце февраля индекс находился на отметке около 2 800 пунктов: 27 февраля он закрылся на уровне 2 799,14 пункта. Таким образом, за полгода падение составило около 24,4%.

В то же время, если брать данные на 24 августа, когда IMOEX завершил торги на уровне 2 071,20 пункта, падение с конца февраля превышало 25%. На следующий день рынок совершил заметный отскок – индекс вырос на 2,22%, до 2 117,15 пункта.

Такая ситуация является следствием совокупности событий. Российский фондовый рынок одновременно реагирует на геополитические ожидания, стоимость нефти, денежно-кредитную политику и перспективы прибыли крупнейших компаний.

Война, санкции и нефть оказывают давление на акции

Одним из главных факторов влияния для российского рынка остается геополитика. В начале года ожидания новых переговоров между Россией, США и Украиной поддерживали котировки: инвесторы рассчитывали на возможное снижение санкционного давления и постепенную нормализацию экономических условий.

Однако по мере того, как быстрое урегулирование конфликта не становилось реальностью, эти ожидания ослабевали. Это особенно заметно в августе: например, 20 августа индекс IMOEX снизился примерно на 2,3–2,4% на фоне неопределенности относительно дальнейших переговоров.

Не менее важную роль продолжает играть нефть. Российский фондовый рынок в значительной степени зависит от больших нефтяных и газовых компаний, поэтому изменение цен на сырье быстро отражается на настроениях инвесторов. 24 августа именно снижение нефтяных котировок в сочетании с распродажей акций больших компаний стало одним из факторов падения IMOEX почти на 3% по итогам дня.

Важно! Для российских компаний важна не только мировая цена Brent, но и фактическая цена продажи их нефти с учетом санкций, дисконта и затрат на логистику. Меньшая экспортная выручка означает худшие перспективы прибыли нефтяного сектора, а значит – более низкую оценку его акций.

Высокая ставка делает акции менее привлекательными

Еще один фундаментальный фактор – жесткая денежно-кредитная политика. По состоянию на 26 августа 2026 года ключевая ставка Банка России составляет 14% годовых. Последний раз Центробанк России снижал ее 24 июля – на 25 базисных пунктов, до нынешнего уровня.

Для фондового рынка высокая ставка создает сразу несколько проблем. Во-первых, инвестор получает возможность получать значительную доходность по менее рискованным инструментам, поэтому акции вынуждены конкурировать с высокими ставками по депозитам и долговым бумагам.

Во-вторых, дорогой кредит давит на сам бизнес. Компании вынуждены тратить больше на обслуживание долгов, сокращать инвестиционные программы и работать в условиях ослабления потребительского и корпоративного спроса. В результате рынок начинает закладывать более низкие будущие прибыли в цены акций.

Есть и третий момент – дивиденды. Российские акции традиционно привлекали часть инвесторов именно выплатами, но высокая стоимость денег, налоговая нагрузка и необходимость сокращать долги могут ограничивать дивидендные возможности компаний.

Итак, падение IMOEX – это результат не одного негативного дня, а накопления нескольких проблем: неопределенности вокруг войны и санкций, более слабых перспектив нефтяных доходов, высокой ключевой ставки и ухудшения ожиданий относительно будущих прибылей бизнеса. Даже краткосрочные позитивные новости могут вызвать отскок, как это произошло 25 августа, но для устойчивого разворота рынка необходимы изменения именно в фундаментальных факторах.

Ранее мы сообщали, что российский фондовый рынок начал неделю с резкого падения после серии атак на логистическую инфраструктуру маркетплейса Ozon. Акции компании обвалились более чем на 25%, потянув вниз и бумаги других связанных компаний.