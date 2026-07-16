Почему акции SpaceX оказались под давлением

Во время торгов 16 июля акции SpaceX опускались до 132,15 доллара, что ниже цены размещения в 135 долларов за акцию, сообщает Reuters. При этом биржевую сессию бумаги завершили на уровне 135,27 доллара.

По сравнению с историческим максимумом, зафиксированным сразу после IPO 11 июня, акции уже потеряли около 33%. Несмотря на это, компания остается одной из самых дорогих в мире с рыночной капитализацией примерно 1,8 триллиона долларов.

Аналитики объясняют такую динамику тем, что во время IPO в свободный оборот попало менее 5% всех акций компании. Ограниченное предложение поддерживало высокий спрос, однако в ближайшее время ситуация может измениться.

Генеральный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфилд отметил, что акции могут быть интересны для краткосрочной торговли, но инвесторам стоит учитывать предстоящее завершение периода lock-up.

Какой риск ждет инвесторов уже в августе

Ближайшим катализатором может стать первая квартальная отчетность SpaceX, которую аналитики ожидают в начале августа. Уже на второй торговый день после ее публикации сотрудники и часть ранних инвесторов получат возможность продать 911,5 миллиона акций общей стоимостью около 123 миллиардов долларов.

Для сравнения: сейчас в свободном обращении находятся акции примерно на 86 миллиардов долларов, поэтому резкое увеличение предложения может усилить давление на котировки.

Кроме того, еще 455,8 миллиона акций могут стать доступными для продажи, если цена SpaceX будет удерживаться выше 175,50 доллара в течение определенного периода. К декабрю доля акций в свободном обращении может вырасти до 40% компании, тогда как остальные, включая пакет Илона Маска, останутся заблокированными до середины 2027 года.

Несмотря на коррекцию, большинство аналитиков сохраняют позитивный взгляд на компанию. Из 32 экспертов, которые следят за SpaceX, 27 рекомендуют покупать акции, только один советует продавать, а еще четверо занимают нейтральную позицию. В то же время Reuters отмечает, что исторически компании, чьи акции опускались ниже цены IPO в первые два месяца торгов, в среднем демонстрировали более слабую доходность, чем те, которые избегали такого сценария.

Между тем Meta смогла восстановить свои акции всего за две недели после резкого падения в начале лета. Инвесторы положительно оценили то, что компания наконец раскрыла свои планы по использованию искусственного интеллекта.