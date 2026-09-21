Слияние на 110 миллиардов долларов: акции Warner Bros и Paramount резко выросли
Акции киногигантов Warner Bros Discovery и Paramount значительно выросли после появления новостей о прорыве в переговорах об их слиянии стоимостью 110 миллиардов долларов. Стороны близки к урегулированию иска со властями Калифорнии, что устраняет одно из последних препятствий для сделки.
Сделки на миллиарды долларов
Как сообщает издание Reuters, компания Paramount продвинулась в переговорах с генеральным прокурором штата Калифорния. Это может разрешить юридический спор, который грозил заблокировать слияние двух крупнейших медиахолдингов Голливуда.
На фоне этих новостей цены на акции компаний существенно подскочили еще до открытия основных торгов. Акции Warner Bros выросли на 7,9%, а Paramount – на 6,8%, что потенциально добавит к их совокупной рыночной стоимости более 6,3 миллиарда долларов США.
Для достижения соглашения стороны обсуждают ряд существенных компромиссов. В частности, Paramount рассматривает обязательство инвестировать 1,5 миллиарда долларов в производство контента на территории Калифорнии и гарантию не продавать студийные площадки.
Обратите внимание! Кроме того, компания может согласиться на штрафные санкции, если не выполнит обещание выпускать не менее 30 фильмов в год после завершения слияния. Среди прочих условий – продажа некоторых кабельных каналов и создание специальной Рады для защиты редакционной независимости телеканала CNN.
Почему это соглашение важно для рынка
Иск от Калифорнии и еще 11 штатов оставался одним из последних препятствий на пути генерального директора Paramount Дэвида Эллисона. Его цель – создать мощного медиагиганта, способного на равных конкурировать с лидерами рынка видеостриминга Netflix и Disney.
Важно! Кроме того, мирное урегулирование позволит Paramount избежать суровых финансовых санкций. По условиям предварительных договоренностей, за каждый день задержки сделки после 30 сентября компания обязана выплачивать акционерам Warner Bros штраф в размере 7 миллионов долларов.
- Как уже сообщалось на нашем сайте, масштабные слияния медиакомпаний существенно меняют баланс сил в развлекательной индустрии и могут влиять на стоимость подписок и качество контента для миллионов зрителей по всему миру.
- Кроме того, компания Paramount Skydance потребовала от генерального прокурора Калифорнии залог в размере 1,88 миллиарда долларов в деле о блокировании сделки с Warner Bros. Discovery. Медиагигант стремится защититься от убытков из-за задержки слияния, которое грозит изменить цены на стриминг и киноконтент.