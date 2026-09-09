Миллиардные риски и борьба за рынок стриминга

Компания Paramount Skydance требует от генерального прокурора Калифорнии залог в размере 1,88 миллиарда долларов по делу о блокировании сделки с Warner Bros. Discovery. Как сообщает издание Reuters, медиагигант стремится защитить себя от убытков из-за задержки слияния, которое может привести к изменению цен на стриминг и киноконтент.

Представители Paramount Skydance подали ходатайство в федеральный суд, указав на противоречивые высказывания генерального прокурора Калифорнии Роба Бонти. По данным компании, чиновник в телеинтервью назвал добровольную паузу в сделке эквивалентной судебному запрету. Из-за такой позиции антимонопольное законодательство США обязывает истцов внести денежный залог для защиты бизнеса.

Задержка с закрытием сделки создает значительную финансовую нагрузку на медиахолдинг, стремящийся создать полноценного конкурента для Netflix и Disney. До завершения судебного разбирательства в апреле Paramount Skydance должна выплатить акционерам Warner Bros. Discovery около 1,3 миллиарда долларов в виде комиссионных.

Залог необходим компании для компенсации этих убытков в случае победы в суде. Слушание по вопросу финансовых гарантий судья Арасели Мартинес-Олгин назначила на 24 сентября в Окленде.

Представители прокуратуры уже заявили об отсутствии оснований для выдвинутых требований. "Мы считаем ходатайство Paramount необоснованным и с нетерпением ждем возможности изложить нашу позицию в суде", – заявили в офисе генерального прокурора.

Что означает судебная война для зрителей и рынка

Штат Калифорния вместе с 11 другими штатами подал иск против сделки еще в июле. По мнению регуляторов, появление нового медиагиганта приведет к росту цен на подписки стриминговых сервисов и киносъемку.

Отдельный иск подала Гильдия сценаристов Америки, которая опасается ухудшения условий труда и снижения гонораров для авторов. В то же время в Paramount Skydance утверждают, что объединение лишь расширит производство видеоконтента.

Несмотря на готовность сторон к диалогу, прокуроры подчеркивают намерение довести дело до конца в суде, если потенциальное соглашение не устранит угрозу монополизации рынка.

Ранее мы рассказывали о том, как в 2009 году Disney согласилась приобрести Marvel примерно за 4 миллиарда долларов, но главной ценностью сделки были далеко не офисы или производственные мощности компании. Disney получила портфель из более чем 5 000 персонажей, который можно было превратить в фильмы, сериалы, товары, лицензии, аттракционы и другие источники дохода.