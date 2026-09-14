Скептицизм инвесторов и реакция производителей микросхем

Как сообщает агентство Reuters, поводом для изменения настроений на фондовом рынке стало заявление главы компании Anthropic Дарио Амодеи, который призвал притормозить темпы разработки мощных моделей искусственного интеллекта. С его позицией публично согласились основатель xAI Илон Маск и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

Общее беспокойство усилилось после того, как Anthropic уволил исследователя Джейкоба Коксона, который заявил о рисках этой технологии для безопасности человечества. Заявления разработчиков сразу отразились на котировках: акции исключительно технологических гигантов пошли вниз, а акции Nvidia потеряли более 2% в предторговой сессии.

Снижение коснулось и других представителей так называемой "Великолепной семерки" – акции Meta и Amazon подешевели более чем на 1%. Наибольшее падение демонстрируют производители микропроцессоров: ценные бумаги Intel, AMD и Marvell Technology снизились на 5–6%, поскольку рынок опасается замедления инвестиций в новое оборудование.

Самые веские аргументы в пользу осторожности основаны на фактах, а не на страхе. Нам следует опасаться как компаний, защищающих свои позиции, так и уверенных прогнозов о последствиях, которые никто не может количественно оценить,

– Брайан Якобсен, главный экономический стратег Annex Wealth Management.

Часть известных инвесторов призывает не поддаваться паническим настроениям и искать прагматические причины таких заявлений. Известный инвестор Майкл Бьюрри опубликовал пост в сети X, отметив, что публичные предупреждения от лидеров рынка являются лишь попыткой сдержать новых конкурентов.

Рост цен на нефть и ожидания повышения ставок

Негативные настроения в секторе искусственного интеллекта накладываются на общую неопределенность в мировой экономике. Трейдеры оценивают вероятность очередного повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США почти в 89%, что обычно приводит к удорожанию кредитов для бизнеса и тормозит экономический рост.

Дополнительным фактором риска для кошельков потребителей остается ускорение инфляции и скачок цен на сырье. Нефть марки Brent подорожала на 3,6% до 108,31 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с мая, что, в конечном итоге, повышает расходы на топливо и логистику по всему миру.

Ранее мы писали, что акции технологических и полупроводниковых компаний в Азии пережили ощутимое падение после заявлений руководителей ведущих разработчиков искусственного интеллекта о необходимости замедлить темпы исследований. Инвесторы отреагировали на предупреждения о рисках для человечества и отмену выхода OpenAI на биржу в этом году.