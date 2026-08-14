Goldman Sachs привлекает средства для инфраструктуры искусственного интеллекта Nvidia

Goldman Sachs ведет переговоры с потенциальными инвесторами о участии в финансовой инициативе Nvidia объемом 500 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что основу пула инвесторов составят американские страховые компании, компании по управлению активами и банки. При этом управляющие активами могут оставить за собой значительную часть финансирования.

10 августа Nvidia объявила о партнерстве с шестью большими финансовыми учреждениями, среди которых Goldman Sachs. Их общая цель – привлечь более 500 миллиардов долларов частного капитала для развития вычислительных мощностей и другой инфраструктуры, необходимой для работы систем искусственного интеллекта.

Goldman Sachs может участвовать в финансировании через подразделение по управлению активами, предоставляя младший капитал и частное кредитование. Инвестиционный банк также может помогать размещать долговые обязательства среди частных кредитных фондов, а впоследствии – на публичных рынках.

По словам источников Reuters, Goldman Sachs уже проводил переговоры о возможных структурах сделки с банками, страховщиками, управляющими активами и компаниями, специализирующимися на частном кредитовании.

Для банка это также результат многолетних отношений с Nvidia. Goldman Sachs консультировал производителя чипов по ряду сделок и технологических финансовых операций, а в июне был одним из главных андеррайтеров облигаций Nvidia на 25 миллиардов долларов.

Почему Nvidia привлекает сотни миллиардов долларов

Масштаб проекта объясняется стремительным ростом потребности в вычислительных мощностях для искусственного интеллекта. Большие технологические компании активно строят дата-центры, закупают чипы и другое оборудование, чтобы обеспечить работу AI-сервисов.

По оценке аналитиков Goldman Sachs Research, только четыре крупнейшие гипермасштабные технологические компании планируют потратить более 5 триллионов долларов до 2030 года на технологии и дата-центры.

Поэтому частный капитал может стать все более важным источником финансирования ИИ-инфраструктуры. Nvidia фактически пытается создать новый рынок активов, обеспеченных вычислительными мощностями искусственного интеллекта.

Структура предлагаемого финансирования отличается от некоторых предыдущих сделок в сфере ИИ, которые в значительной степени опирались на гарантии производителей оборудования. В случае с Nvidia основная нагрузка должна ложиться на консорциум финансовых учреждений, а не непосредственно на баланс производителя чипов.

В то же время генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания может при необходимости гарантировать до 125 миллиардов долларов, или около 25% потенциальных сделок.

Цель такой конструкции – сделать финансирование ИИ-вычислений более похожим на традиционные ценные бумаги, обеспеченные активами. Это потенциально может снизить стоимость привлечения средств и открыть рынок для более широкого круга институциональных инвесторов.

Сама Nvidia сейчас оценивается примерно в 5,2 триллиона долларов, что делает ее самой дорогой публичной компанией США. Масштаб новой финансовой инициативы показывает, насколько огромными становятся потребности индустрии искусственного интеллекта в капитале.

Ранее мы говорили, что искусственный интеллект может получить новый мощный финансовый импульс после масштабной сделки Nvidia с крупнейшими инвестиционными компаниями. Компания планирует с помощью шести финансовых гигантов привлечь более 500 миллиардов долларов частного капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.