Цены на биткоин 7 сентября: что происходит с криптовалютой в начале недели

В понедельник, 7 сентября, биткоин торгуется вблизи отметки 80 тысяч долларов, а Ethereum – около 2 500 долларов. Отсутствие более значительной распродажи свидетельствует о том, что рынок по-прежнему оценивает недавнее изменение ожиданий относительно процентных ставок в США.

Что происходит с биткоином

За последние 24 часа биткоин подешевел на 0,61%, а эфириум – на 0,25%, до 2 495 долларов, что пишет ET.

Рия Сехгал, аналитик Delta Exchange, отметила, что недавние притоки средств в спотовые биткоин-ETF свидетельствуют о том, что капитал продолжает поступать на рынок, несмотря на изменение макроэкономической обстановки. Это создает контраст между ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики и сохранением спроса на криптовалютные активы.

Сехгал также отметила, что волатильность биткоина выросла примерно до 39% с уровня в середине 30%, хотя спотовая цена остается относительно стабильной.

За последнюю неделю биткоин и Ethereum выросли на 1,04% и 1,93% соответственно.

Пратик Гупта, руководитель бизнес-направления Mudrex, заявил, что криптовалюта биткоин торгуется ниже 80 тысяч долларов после того, как превзошедшие ожидания данные по рынку труда США повысили вероятность повышения ставки ФРС в сентябре до 58–60%, развернул ралли, которое происходило на фоне ожиданий более мягкой политики и подняло BTC выше 82 тысяч долларов.

В то же время спотовые Bitcoin ETF продолжили привлекать новый капитал: за неделю чистый приток средств превысил 986 миллионов долларов.

Авинаш Шекхар, соучредитель и генеральный директор Pi42, отметил: недавнее ралли биткоина подняло его примерно на 23% за последний месяц, и теперь рынок ожидает возможного повторного тестирования предыдущих максимумов.

В целом биткоин, похоже, находится в фазе консолидации, и следующий существенный прорыв, вероятно, определит, превратится ли недавнее восстановление в более сильный восходящий тренд,

– говорится в материале.

Напомним, что биткоин торговался около отметки 78 тысяч долларов в конце августа. Именно в последний месяц лета он активно восстанавливался.

Региональный глава Binance в Центральной Азии, Украине и Африке Кирилл Хомьяков рассказал в комментарии 24 Канала, что биткоин все больше реагирует на реальные потоки капитала и позиционирование институциональных инвесторов. В частности, криптовалютный рынок может вступать в новую фазу.