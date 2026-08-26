Почему биткоин вновь привлекает больших инвесторов

Региональный глава Binance в Центральной Азии, Украине и Африке Кирилл Хомьяков в коментарии 24 Каналу отмечает, что текущий рост биткоина все больше имеет фундаментальное обоснование. По его словам, интерес к цифровым активам усиливается как среди институциональных, так и среди частных инвесторов.

Одним из ключевых факторов стало возвращение капитала через спотовые биржевые фонды на биткоин. Только с 17 по 20 августа такие ETF привлекли около 1,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о значительном спросе со стороны инвесторов.

В то же время растет интерес и к ETF на Ethereum. Это важно для криптовалютного рынка в целом, ведь капитал постепенно начинает распределяться не только между традиционными финансовыми инструментами, но и между различными цифровыми активами.

Кирилл Хомьяков Региональный глава Binance в Центральной Азии, Украине и Африке Биткоин все больше реагирует на реальные потоки капитала и позиционирование институциональных инвесторов.

По словам эксперта, важную роль продолжают играть ETF, корпоративные держатели биткоина и долгосрочные инвесторы. Такая структура спроса может сделать динамику криптовалюты менее зависимой от краткосрочных спекулятивных настроений.

Криптовалютный рынок может перейти на новый этап

Положительные сигналы наблюдаются не только у биткоина. Ethereum также привлекает институциональный капитал, а общая капитализация криптовалютного рынка вновь превысила 2 триллиона долларов.

По мнению представителя Binance, это может свидетельствовать о восстановлении интереса инвесторов к цифровым активам в более широком смысле. Важным фактором также остается развитие регулируемой инфраструктуры, которая упрощает доступ традиционного капитала к крипторынку.

После длительного периода высокой волатильности появляются основания предполагать, что медвежий рынок приближается к завершению. В то же время окончательность такого перехода будет зависеть от того, сохранится ли приток институциональных средств и реальный спрос на цифровые активы.

"Если институциональные потоки, развитие регулируемых продуктов и реальный спрос продолжат укрепляться, нынешний импульс может стать основой для более устойчивого восстановления", – считает Хомьяков.

Таким образом, криптовалютный рынок может вступить в новую фазу, где его динамику будут все сильнее определять не только настроения розничных трейдеров, но и большие финансовые потоки. В то же время сохранение этого тренда будет зависеть от дальнейшего притока капитала и развития регулируемых инвестиционных инструментов.

Кстати, 25 августа биткоин превысил отметку в 80 000 долларов, достигнув самого высокого уровня более чем за три месяца. Поддержку криптовалюте обеспечили ослабление доллара США и ожидания более мягкой политики американских властей в отношении финансовых рынков.