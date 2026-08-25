Биткоин вновь превысил отметку в 80 000 долларов

Утром 25 августа биткоин поднялся выше 80 000 долларов и в какой-то момент достиг 81 237,94 доллара – это самый высокий уровень с середины мая, сообщает Reuters. По состоянию на азиатские торги криптовалюта стоила около 80 323,24 доллара.

Таким образом, биткоин продолжил стремительное восстановление. С начала августа его стоимость выросла примерно на 28%, что может стать лучшим месячным результатом с ноября 2024 года.

Отдельный импульс крипрынку придали последние сигналы со стороны США. На прошлой неделе президент Дональд Трамп призвал Конгресс принять законодательство, которое должно более четко определить правила работы криптовалютного сектора. С тех пор биткоин подорожал примерно на 16%.

В то же время ослабление доллара США сделало цифровые активы более привлекательными для инвесторов. На настроения рынка также повлияли действия Министерства финансов США в отношении долгосрочных государственных облигаций.

Почему инвесторы снова делают ставку на криптовалюту

На прошлой неделе Минфин США объявил о планах выкупать большие объемы долгосрочных облигаций. Такой шаг должен помочь сдержать рост доходности бумаг на длинном конце кривой, но в то же время усилил давление на американский доллар.

Для биткоина это стало позитивным сигналом. По мнению старшего исследователя HashKey Group Тима Суна, позиция министра финансов США Скотта Бессента усилила ожидания, что американские власти не захотят допустить дальнейшего значительного роста долгосрочных ставок.

В таких условиях инвесторы могут активнее вкладывать средства в активы, которые воспринимаются как защита от обесценивания денег. К ним относятся, в частности, золото и биткоин.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что опасения относительно обесценивания доллара побуждают инвесторов покупать как физические, так и цифровые активы. По его оценке, если биткоин сможет закрепиться выше нынешних уровней, следующей целью может стать диапазон 95 000 – 100 000 долларов.

В то же время рост криптовалюты не означает гарантированного дальнейшего ралли. Для биткоина важными останутся динамика доллара, доходность американских облигаций, решения ФРС и дальнейшие шаги администрации США в отношении крипрынка.

Всего несколько дней назад мы писали, что биткоин стремительно подорожал и в какой-то момент приблизился к отметке 77 000 долларов, продолжив мощное восстановление крипрынка. Всего за два дня BTC прибавил около 18%, а общая капитализация цифровых активов за пять дней выросла примерно на 400 миллиардов долларов.