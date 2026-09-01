Баффет купил Washington Post в тот момент, когда рынок недооценивал компанию

В 1973 году Баффет начал покупать акции The Washington Post Company – компании, которая тогда владела не только газетой The Washington Post, но и другими активами медиабизнеса. В общей сложности Berkshire Hathaway потратила на эту инвестицию около 10,6 миллиона долларов, хотя сегодня эту сумму часто округляют до 11 миллионов долларов, как сообщает Washington Post.

На тот момент фондовый рынок переживал сложный период, а акции Washington Post продавались с очень большим дисконтом по отношению к тому, что Баффет считал внутренней, или справедливой, стоимостью бизнеса. Сам инвестор позже вспоминал, что в 1974 году рыночная стоимость его пакета упала примерно до 8 миллионов долларов, хотя он заплатил 10,6 миллиона долларов. Более того, Баффет считал, что акции тогда стоили менее 20% от их внутренней стоимости.

То есть даже после покупки ситуация некоторое время развивалась не в пользу инвестора. Это важный момент в стратегии Баффета: падение котировок само по себе не означает, что инвестиция была ошибочной, если фундаментальная ценность бизнеса остается высокой.

Баффет особенно высоко оценивал работу Кэтрин Грэм, которая руководила компанией. По его словам, у Washington Post был сильный бизнес, а менеджмент принимал решения, которые постепенно увеличивали его стоимость. В частности, компания выкупала собственные акции по низким ценам, поэтому росла стоимость доли акционеров.

В итоге сработало сразу несколько факторов: рос сам бизнес, сокращалось количество акций в обращении, а рынок постепенно переставал недооценивать компанию. Баффет называл это своеобразным "тройным эффектом" – именно он и обеспечил выдающийся результат инвестиции.

11 миллионов долларов превратились в более чем 1 миллиард долларов

К 1985 году результат инвестиции уже был впечатляющим. В своем письме акционерам Berkshire Hathaway Баффет сообщил, что после частичного выкупа акций Washington Post компанией совокупная стоимость его оставшейся доли и полученных средств составила около 221 миллион долларов против первоначальных 10,6 миллиона долларов.

Это означало, что за примерно 12 лет первоначальные вложения выросли более чем в 20 раз. Но Баффет не спешил продавать этот актив.

В 2014 году The Washington Post сообщала, что Berkshire Hathaway владела долей в Graham Holdings – компании, которая до продажи газеты называлась The Washington Post Company – стоимостью около 1,1 миллиарда долларов. Издание отмечало, что Баффет начал покупать акции в 1973 году, потратив около 11 миллионов долларов, а за десятилетие также получал значительные дивиденды.

В том же году Berkshire Hathaway обменяла большую часть своих акций Graham Holdings на активы компании. Сделка включала телевизионную станцию WPLG, 328 миллионов долларов наличными и акции Berkshire Hathaway стоимостью около 400 миллионов долларов.

Таким образом, одна из самых известных инвестиций Баффета демонстрирует принцип, который он неоднократно использовал на протяжении своей карьеры: покупать качественный бизнес по цене, значительно ниже его внутренней стоимости, а затем ждать.

Особенно показательно, что Баффет не испугался первого падения. Через год после покупки его пакет стоил меньше, чем он за него заплатил, однако инвестор продолжал оценивать именно бизнес, а не ежедневные колебания котировок. Сам Баффет позже приводил Washington Post в качестве примера того, как в прошлом даже относительно небольшая для Berkshire инвестиция могла существенно повлиять на состояние компании.

Для инвестора эта история важна не только из-за впечатляющих цифр. Она демонстрирует силу долгосрочного инвестирования, фундаментального анализа и терпения: Баффет не пытался предсказать динамику акций на следующую неделю, а купил долю в бизнесе, который, по его мнению, стоил значительно больше рыночной цены.

Кстати, даже самые успешные инвесторы мира не застрахованы от неудачных решений. Одной из самых дорогостоящих ошибок Уоррена Баффета стало приобретение американской обувной компании Dexter Shoe, которое в конечном итоге обошлось Berkshire Hathaway в миллиарды долларов.