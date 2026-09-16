Накануне решения ФРС: как изменились фондовые рынки в среду

В среду, 16 сентября, азиатские фондовые рынки немного выросли. Ослабление распродажи на мировых рынках облигаций и падение цен на нефть несколько успокоили инвесторов накануне важного решения Федеральной резервной системы США.

Что происходит на фондовых рынках

Это ожидается позже – также 16 сентября, что пишет Reuters.

После нестабильного начала торгов самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии) вырос на 0,5%, прервав четырехдневную серию падений. Лидерами роста стали акции Южной Кореи и Тайваня.

Nikkei 225 поднялся на 0,3%.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась практически без изменений – на уровне 4,9938% после попытки вновь протестировать отметку 5%.

Во вторник, 15 сентября, доходность впервые за три года превысила этот уровень.

Позже в среду Федеральная резервная система объявит свое последнее решение по денежно-кредитной политике, после чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша.

Если повышения ставки не произойдет, а доходность облигаций продолжит расти из-за более высоких инфляционных ожиданий, банк прогнозирует падение S&P 500 на 1,25–1,75%.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает за более низкие процентные ставки. В прошлом месяце он сказал, что США прекратят торговлю со странами, с которыми у них наблюдается торговый дефицит, если ФРС не снизит ставки.

Трейдеры не придают большого значения этим угрозам и считают повышение ставки ФРС практически гарантированным.

Согласно инструменту FedWatch CME Group, рынок оценивал вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в 93% накануне объявления решения.

Неделю назад этот показатель составлял 61,2%.

Накануне на Уолл-стрит индекс S&P 500 упал на 0,5%, зафиксировав второй день подряд снижения, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с 2007 года.

Американские фондовые рынки завершили предыдущую торговую сессию снижением: рост доходности казначейских облигаций, очередной скачок цен на нефть и поляризованная дискуссия о темпах развития ИИ создали на рынке осторожные настроения,

– сказал Тони Сайкамор, рыночный аналитик IG в Сиднее.

Индекс доллара США, измеряющий силу американской валюты по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,1% – до 99,601 после того, как накануне приблизился к двухлетнему максимуму.

Цифровые активы стабилизировались после резкого падения на фоне того, что во вторник Сенат США проголосовал против дальнейшего рассмотрения комплексного законопроекта о криптовалютах, который поддерживал Трамп.

Биткойн подешевел на 0,1% – до 75 821,94 доллара;

а Ethereum – на 0,2%, до 2 402,12 доллара.

Напомним, что в США сообщали о снижении инфляционного давления. Об этом свидетельствовали экономические данные.