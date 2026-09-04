Как отреагировали фондовые и валютные рынки

Как сообщает информационное агентство Reuters, последние экономические данные в США указывают на постепенное снижение инфляционного давления. На этом фоне вероятность очередного повышения базовой ставки американским регулятором на сентябрьском заседании упала с 63% до 50%.

Смягчение риторики сразу же ударило по позициям американской валюты. Индекс доллара по отношению к корзине основных валют снизился на 0,6%, что позволило другим национальным валютам и фондовым индексам возобновить рост.

Больше всего от падения доллара выиграла японская иена, которая демонстрирует недельный рост на 2,3%. Инвесторы активно закладывают в цены 75-процентную вероятность того, что Банк Японии поднимет собственную ставку уже в этом месяце.

Азиатские фондовые рынки также продемонстрировали положительную динамику. Китайские акции выросли на 4%, южнокорейский индекс KOSPI прибавил 2%, а японский Nikkei поднялся на 1,4%.

Аналитики инвестиционного банка JPMorgan отмечают, что такие заявления существенно повышают планку для принятия решения о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Сейчас трейдеры ждут свежего отчета по рынку труда США, который сформирует окончательные ожидания рынка.

Ситуация на рынке нефти и ценных бумаг

Несмотря на кратковременное облегчение на рынке государственных облигаций США, инвесторы остаются осторожными из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке. Отсутствие прогресса в урегулировании конфликта между США и Ираном создает угрозу для судоходства через Ормузский пролив.

Из-за этого цены на нефть марки Brent удерживаются вблизи шестинедельных максимумов на уровне 95,52 доллара за баррель, прибавив около 7% за неделю. В то же время стоимость золота зафиксировалась на отметке 4 470 долларов за унцию.

Ранее мы писали, что мировые финансовые рынки охватила высокая волатильность из-за резких колебаний акций технологических компаний и неопределенности в отношении процентных ставок. В то же время цены на нефть снизились после заявлений Дональда Трампа о конфликте вокруг Ирана, а иена существенно укрепилась.