Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в OpenAI: что компания увидела в этом стартапе в 2019 году

В 2019 году Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в OpenAI, когда компания еще не была тем глобальным феноменом, которым стала после запуска ChatGPT. За этой сделкой стояла ставка не просто на отдельный стартап, а на будущее искусственного интеллекта и огромные вычислительные ресурсы, необходимые для его развития.

OpenAI уже продемонстрировала, что ИИ может выйти за пределы лабораторий

Соглашение между Microsoft и OpenAI было объявлено 22 июля 2019 года, говорится на сайте Microsoft. Тогда Microsoft объявила об инвестициях в размере 1 миллиарда долларов, а компании договорились о долгосрочном партнерстве в сфере искусственного интеллекта.

На тот момент у OpenAI еще не было продукта, который был бы известен миллионам людей. Однако стартап уже демонстрировал результаты, указывавшие на потенциал масштабных систем ИИ.

В частности, в апреле 2019 года OpenAI Five победила действующих чемпионов мира по Dota 2 – команду OG. Разработчики подчеркивали, что для достижения такого результата им пришлось масштабировать обучение системы, а сам проект продемонстрировал способность искусственного интеллекта превосходить людей в сложной среде.

Это было важно для Microsoft, ведь OpenAI демонстрировал не только теоретические наработки, но и то, что увеличение вычислительных мощностей может существенно повысить возможности моделей. В OpenAI прямо отмечали, что для OpenAI Five ключевым фактором прогресса стало масштабирование.

Еще одним важным сигналом была сама стратегия OpenAI. Компания ставила перед собой гораздо более амбициозную цель, чем создание одного ИИ-продукта, – разработку искусственного общего интеллекта (AGI), который в перспективе должен был бы выполнять широкий спектр интеллектуальных задач. Именно поддержку этой цели Microsoft называл одной из причин своего инвестирования.

Microsoft получала не только долю в стартапе, но и стратегического партнера

Для Microsoft эта сделка была интересна еще и потому, что компания могла объединить собственную инфраструктуру Azure с исследованиями OpenAI.

В рамках партнерства Microsoft и OpenAI должны были совместно создавать новые технологии суперкомпьютеров на базе Azure. При этом Microsoft становилась эксклюзивным облачным провайдером OpenAI, а сама инфраструктура должна была масштабироваться до уровня, необходимого для разработки систем AGI.

То есть Microsoft фактически делал ставку сразу на несколько направлений. Во-первых, компания получала доступ к передовым исследованиям OpenAI. Во-вторых, Azure становился фундаментом для обучения больших моделей, а значит, мог занять значительную роль на будущем рынке ИИ.

Это особенно важно, учитывая, что уже тогда было ясно: развитие мощных моделей требует огромных вычислительных ресурсов. OpenAI Five, например, использовал масштабируемую инфраструктуру с сотнями графических процессоров и десятками тысяч ядер центральных процессоров, демонстрируя, насколько важна для прогресса ИИ вычислительная мощность.

Таким образом, 1 миллиард долларов в 2019 году был для Microsoft не просто финансовой инвестицией в перспективный стартап. Компания фактически пыталась занять выгодную позицию на будущем рынке ИИ: обрести стратегического партнера, укрепить Azure и присоединиться к разработке технологий, которые потенциально могли стать новой основой цифровой экономики.

Дальнейшее развитие партнерства показало, насколько дальновидной была эта ставка. Microsoft и OpenAI впоследствии расширили сотрудничество, а технологии OpenAI начали использоваться в продуктах Microsoft и облачных сервисах Azure.

Ранее мы писали, что инвесторы все меньше сомневаются в масштабах расходов на искусственный интеллект и теперь ищут компании, которые смогут превратить этот бум в стабильную прибыль. В центре внимания оказались не только производители чипов, но и крупнейшие облачные платформы, а также специализированные операторы вычислительных мощностей.