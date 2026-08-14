Акции в Азии растут на фоне изменения ожиданий в отношении ФРС

Широкий индекс азиатско-тихоокеанских акций без учета Японии MSCI в пятницу вырос на 0,16% и движется к недельному росту примерно на 2,6%, сообщает Reuters. Это может стать лучшим недельным результатом индекса за последние два месяца.

Особенно заметный рост продемонстрировал японский Nikkei, который прибавил 1,5%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,8% и может завершить семинедельную полосу падения: с начала текущей недели индекс уже вырос почти на 11%.

Одним из ключевых факторов для рынков стали свежие американские данные по инфляции. Они показали, что ценовое давление остается под контролем, что снизило опасения инвесторов относительно повышения процентной ставки Федеральной резервной системой уже в сентябре.

По данным CME FedWatch, сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце примерно в 35%. Неделю назад такая вероятность составляла около 55%.

Более благоприятные ожидания в отношении денежно-кредитной политики США поддерживают аппетит к рисковым активам. Дополнительным драйвером остается искусственный интеллект: сильные финансовые результаты технологических компаний помогли инвесторам отложить опасения относительно огромных затрат на развитие AI-инфраструктуры.

В то же время аналитики предупреждают, что нынешний рост не стоит воспринимать как полноценный переход рынков в режим "risk-on". По словам главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы, ситуация по-прежнему зависит от новостей, а новый скачок цен на нефть может быстро вернуть опасения по поводу инфляции и ставок ФРС.

Война, нефть и слабая иена остаются рисками

Несмотря на рост фондовых индексов, переговоры о прекращении войны на Ближнем Востоке не демонстрируют достаточного прогресса. США угрожают усилить экономическое давление на Иран, в частности продолжить морскую блокаду.

Это уже сказалось на нефтяном рынке. Brent в пятницу торговалась вблизи 87 долларов за баррель, а по итогам недели цена может вырасти примерно на 4%. Таким образом, нефть прерывает двухнедельную серию падения.

Для инвесторов проблема заключается в том, что подорожание энергоносителей способно вновь усилить инфляционное давление. Если цены на нефть резко пойдут вверх из-за эскалации конфликта, ожидания в отношении ФРС могут вновь измениться.

Особое внимание рынок уделяет японской иене. Валюта находится вблизи уровня 160 иен за доллар, который трейдеры считают критическим и потенциально способным спровоцировать новое вмешательство японских властей.

В то же время участники рынка ожидают, что Банк Японии может повысить процентную ставку уже в сентябре. Это могло бы поддержать иену, однако слишком осторожная позиция регулятора способна разочаровать инвесторов.

На товарном рынке тем временем золото подешевело на 0,6% – до около 4 325 долларов за унцию. Инвесторы частично фиксировали прибыль после того, как накануне драгоценный металл достиг самого высокого уровня с начала июня.

Таким образом, глобальные рынки пока получили передышку благодаря ослаблению инфляционного давления в США. Однако геополитическая неопределенность, ситуация с нефтью и предстоящие решения центральных банков могут быстро изменить настроения инвесторов.