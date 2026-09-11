Банки усиливают конкуренцию за гривневые депозиты

Во второй половине сентября осенняя конкуренция на депозитном рынке будет становиться все более заметной. В комментарии 24 Канала директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев рассказал, что если в начале месяца часть финансовых учреждений лишь наблюдала за действиями конкурентов и готовила изменения, то к середине сентября все больше банков будут работать по обновленным условиям.

В то же время рынок останется неоднородным. Банки имеют разную потребность в ресурсах и собственные стратегии привлечения средств, поэтому одни будут делать ставку на депозиты сроком на 3–6 месяцев, другие будут поощрять клиентов оставлять деньги на более длительный период.

Отдельные финансовые учреждения могут сосредоточиться на привлечении именно новых вкладчиков. Для них банки будут предлагать дополнительные процентные надбавки, бонусы за открытие депозита или специальные условия для новых клиентов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Конкуренция будет все меньше напоминать классическую "гонку ставок", когда банки просто поочередно повышают доходность по всей депозитной линейке.

По его словам, банки будут все чаще конкурировать с помощью дополнительных преимуществ. Это может быть бонус за открытие нового вклада, повышенная ставка для нового клиента, дополнительная доходность при пролонгации или специальное предложение при оформлении депозита через мобильное приложение.

Такой подход соответствует общей тенденции к росту привлекательности гривневых сбережений. По данным НБУ, в конце 2025 года медиана ставок по гривневым депозитам физических лиц со сроком свыше трех месяцев составляла 15,4%, а объем гривневых срочных депозитов населения в IV квартале вырос на 5,9%.

Депозиты в приложениях могут стать главным оружием банков

Особое место в борьбе за вкладчиков занимают цифровые каналы. В условиях длительных воздушных тревог, возможных ограничений в работе отделений и общего стремления клиентов проводить финансовые операции дистанционно возможность открыть депозит со смартфона становится все более важной.

По словам Замотаева, в период с 14 по 20 сентября банки могут более активно стимулировать именно дистанционное оформление вкладов. Для депозитов, открытых через мобильное приложение, финучреждения могут предлагать несколько более высокую доходность, бонусные ставки или упрощенные механизмы пролонгации.

Для вкладчика это означает, что при выборе депозита стоит обращать внимание не только на заявленную процентную ставку. Важными становятся также способ открытия вклада, возможность его пополнения, порядок выплаты процентов, условия досрочного расторжения и удобство управления средствами.

"Депозит, который можно открыть за несколько минут со смартфона, постепенно превращается из дополнительной опции в один из базовых способов привлечения средств населения", – объясняет банкир.

В то же время, по прогнозу Замотаева, средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств в основном будут оставаться в пределах 13,5–15% годовых. Зато самые привлекательные акционные, бонусные и специальные предложения могут достигать 17–17,5% годовых.

Таким образом, во второй половине сентября главным трендом станет не столько резкое повышение ставок по всем депозитам, сколько появление все большего количества точечных предложений. Банки будут пытаться привлечь вкладчика конкретным преимуществом – более высокой процентной ставкой для нового клиента, бонусом, выгодной пролонгацией или возможностью оформить депозит онлайн.

По оценке банкира, именно цифровые каналы в ближайшие недели могут стать одной из главных площадок борьбы финучреждений за средства населения.

Ранее мы уже писали, что в сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков за средства населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам будут находиться в пределах 13,5–16% годовых, а акционные предложения достигнут 17,5%.