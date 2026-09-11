Банки посилюють конкуренцію за гривневі депозити

У другій половині вересня осіння конкуренція на депозитному ринку ставатиме дедалі помітнішою. У коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв розповів, що якщо на початку місяця частина фінустанов лише спостерігала за діями конкурентів та готувала зміни, то до середини вересня дедалі більше банків працюватимуть за оновленими умовами.

Водночас ринок залишатиметься неоднорідним. Банки мають різну потребу в ресурсах і власні стратегії залучення коштів, тому одні робитимуть ставку на депозити терміном 3 – 6 місяців, інші заохочуватимуть клієнтів залишати гроші на довший період.

Окремі фінустанови можуть зосередитися на залученні саме нових вкладників. Для них банки пропонуватимуть додаткові процентні надбавки, бонуси за відкриття депозиту або спеціальні умови для нових клієнтів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Конкуренція дедалі менше нагадуватиме класичну "гонитву ставок", коли банки просто почергово підвищують дохідність за всією депозитною лінійкою.

За його словами, банки дедалі частіше конкуруватимуть за допомогою додаткових переваг. Це може бути бонус за відкриття нового вкладу, підвищена ставка для нового клієнта, додаткова дохідність при пролонгації або спеціальна пропозиція при оформленні депозиту через мобільний застосунок.

Такий підхід відповідає загальній тенденції до зростання привабливості гривневих заощаджень. За даними НБУ, наприкінці 2025 року медіана ставок за гривневими депозитами фізосіб на строк понад три місяці становила 15,4%, а обсяг гривневих строкових депозитів населення у IV кварталі зріс на 5,9%.

Депозити у застосунках можуть стати головною зброєю банків

Окреме місце в боротьбі за вкладника займають цифрові канали. В умовах тривалих повітряних тривог, можливих обмежень у роботі відділень та загального прагнення клієнтів проводити фінансові операції дистанційно можливість відкрити депозит зі смартфона стає дедалі важливішою.

За словами Замотаєва, упродовж 14 – 20 вересня банки можуть активніше стимулювати саме дистанційне оформлення вкладів. Для депозитів, відкритих через мобільний застосунок, фінустанови можуть пропонувати дещо вищу дохідність, бонусні ставки або спрощені механізми пролонгації.

Для вкладника це означає, що при виборі депозиту варто дивитися не лише на заявлений відсоток. Важливими стають також спосіб відкриття вкладу, можливість його поповнення, порядок виплати відсотків, умови дострокового розірвання та зручність управління коштами.

"Депозит, який можна відкрити за кілька хвилин зі смартфона, поступово перетворюється з додаткової опції на один із базових способів залучення коштів населення", – пояснює банкір.

Водночас, за прогнозом Замотаєва, середні ставки за гривневими депозитами залежно від строку розміщення коштів переважно залишатимуться в межах 13,5 – 15% річних. Натомість найпривабливіші акційні, бонусні та спеціальні пропозиції можуть сягати 17 – 17,5% річних.

Таким чином, у другій половині вересня головним трендом стане не стільки різке підвищення ставок за всіма депозитами, скільки поява дедалі більшої кількості точкових пропозицій. Банки намагатимуться залучити вкладника конкретною перевагою – вищим відсотком для нового клієнта, бонусом, вигідною пролонгацією або можливістю оформити депозит онлайн.

За оцінкою банкіра, саме цифрові канали найближчими тижнями можуть стати одним із головних майданчиків боротьби фінустанов за кошти населення.

Раніше ми вже писали, що у вересні на депозитному ринку розпочнеться традиційний осінній період конкуренції банків за кошти населення. Очікується, що середні ставки за гривневими вкладами перебуватимуть у межах 13,5 – 16% річних, а акційні пропозиції сягатимуть 17,5%.