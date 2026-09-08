Сколько можно получить по депозиту под 17,5%

В сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков за средства населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам будут находиться в пределах 13,5–16% годовых, а акционные предложения достигнут 17,5%. О расчетах чистого дохода по вкладам на 20, 50 и 100 тысяч гривен 24 Канал рассказал директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев.

Специалист прогнозирует, что в сентябре наиболее распространенные ставки по вкладам на 3 месяца будут находиться в пределах 13,5–14,5%, на 6 месяцев – 14,5–15,5%, а на 9–12 месяцев – около 14,5–16%. По акционным программам, депозитам для новых средств или при открытии вклада через мобильное приложение доходность может быть на 1–2 процентных пункта выше.

На депозитную политику осенью будут влиять денежно-кредитная политика НБУ, инфляция, конкуренция за средства населения, потребность банков в более долгосрочном гривневом финансировании и военная неопределенность. Если учетная ставка останется на уровне 15,5%, существенных изменений в доходности депозитов до конца ноября ожидать не стоит. В сентябре–октябре возможно внедрение новых срочных программ, бонусов за онлайн-открытие и специальных предложений для новых вкладчиков.

Главным показателем для вкладчика является чистый доход после налогообложения. В 2026 году проценты по депозитам облагаются НДФЛ по ставке 18% и военным сбором 5%, то есть общая налоговая нагрузка составляет 23%.

В качестве примера рассматривается шестимесячный вклад под 17,5% годовых, открытый 1 октября 2026 года и заканчивающийся 1 апреля 2027 года, без капитализации процентов:

При вкладе в размере 20 тысяч гривен начисленный доход составит 1 750 гривен, а чистый доход после уплаты налогов – около 1 347,5 гривен (общая сумма – 21 347,5 гривен).

При вкладе 50 тысяч гривен доход составит 4 375 гривен, чистый – около 3 368,75 гривен (общая сумма – 53 368,75 гривен).

При размещении 100 тысяч гривен начисленные проценты составят 8 750 гривен, из которых после уплаты налогов останется около 6 737,5 гривен (итоговая сумма – 106 737,5 гривен).

Чистая доходность за шесть месяцев для любой из этих сумм составит около 6,74%.

Сравнение с курсом доллара и инфляцией

Чистая доходность позволяет сопоставлять вклад с курсом валют или инфляцией. Если предположить, что 1 октября 2026 года доллар будет стоить 45,5 гривны, то для получения аналогичных 6,74% дохода курс на 1 апреля 2027 года должен вырасти примерно до 48,57 гривны за доллар. При стартовом курсе 45–46 гривен за доллар ориентировочный порог равенства составляет 48–49,1 гривны за доллар.

Реальный валютный порог для вкладчика будет еще выше из-за наличия банковской и обменной курсовой разницы при покупке и обратной продаже валюты.

Что касается инфляции: если совокупный рост цен за шесть месяцев будет меньше 6,74%, чистый доход перекроет обесценивание средств. При шестимесячной инфляции 4% реальная доходность составит около 2,7%, при 5% – примерно 1,7%, а при 6% – около 0,7%. Если инфляция превысит 6,74%, реальная доходность станет отрицательной.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Никто не может заранее точно назвать ни курс на 1 апреля, ни инфляцию за предстоящие шесть месяцев. Но вкладчик может определить собственные контрольные точки. В приведенном примере это примерно 6,7% совокупной инфляции и около 48,6 гривны за доллар при стартовом курсе 45,5 гривны.

Такие расчеты, по его мнению, гораздо полезнее, чем решение, основанное на эмоциях, скупать валюту.

Мобильные приложения и правила для вкладчика

В условиях войны важное значение имеет возможность дистанционного открытия вклада. Воздушные тревоги и риски для отделений делают мобильный банкинг основным способом получения услуг. По состоянию на конец I квартала 2026 года к системе BankID НБУ было подключено 38 банков-идентификаторов, а весенний опрос Минцифры охватил 24 банка с интегрированными сервисами "Дії". В связи с этим банки предоставляют дополнительные бонусы к ставке при оформлении вклада через приложение.

Эксперт выделяет пять основных правил для вкладчиков этой осенью:

Сравнивать чистую доходность, а не рекламную ставку.

Проверять условия досрочного расторжения, пополнения, капитализации и автоматической пролонгации.

Не направлять все средства в срочный вклад, оставляя часть сбережений в виде ликвидных средств.

Распределять более крупные суммы между депозитами с разными сроками.

Не пытаться угадать курс или выбирать максимальную цифру в рекламе, а подбирать вклад под собственные потребности.

Гривневый депозит не должен быть единственным способом хранения всех сбережений, однако он остается одним из базовых инструментов финансового планирования,

– говорит Дмитрий Замотаев.

Его главные преимущества, по мнению специалиста, заключаются в прогнозируемом доходе, понятном сроке размещения средств, государственной системе гарантирования и возможности зафиксировать ставку на несколько месяцев.