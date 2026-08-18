Госдолг США дорожает: инвесторы требуют более высокой доходности

Высокая доходность на аукционах казначейских облигаций США свидетельствует о том, что инвесторы хотят получать большую компенсацию за финансирование американского правительства, сообщает Reuters. Одной из главных причин является значительный объем заимствований, который Вашингтону придется рефинансировать в ближайшие годы.

По данным Министерства финансов США, государственный долг страны приближается к отметке в 40 триллионов долларов. В то же время бюджетный дефицит остается значительным, что создает дополнительное давление на рынок государственных облигаций.

"В целом рыночная среда, безусловно, требует от Казначейства платить больше за заимствования", – отметил Закари Гриффитс, руководитель направления макроэкономической и инвестиционной стратегии CreditSights.

По его словам, риски становятся особенно заметными в долгосрочной перспективе, если у США и в дальнейшем будет сохраняться бюджетный дефицит на уровне 5–6% ВВП. Среди факторов, которые закладывают дополнительную премию в стоимость долга, – фискальные риски и инфляция.

Показательными стали два последних аукциона. Доходность 10-летних казначейских облигаций во время продажи достигла 4,683% – это самый высокий уровень за 19 лет. В то же время 30-летние облигации были проданы с доходностью 5,216%, что стало максимумом за 25 лет.

Отказываются ли инвесторы от американского долга

Несмотря на рост доходности, говорить о массовом отказе инвесторов от казначейских облигаций США пока рано. Наоборот, высокие ставки делают американский государственный долг более привлекательным для инвесторов, ищущих относительно безопасные активы.

"Спрос на казначейские облигации по-прежнему существует. Вопрос лишь в том, при какой доходности", – пояснил Джим Барнс, директор по фиксированной доходности Bryn Mawr Trust.

По мнению аналитиков, доходность 10-летних бумаг, приближающаяся к 5%, а также более 5% по 30-летним облигациям могут привлечь новых покупателей. Для пенсионных фондов, страховщиков и управляющих активами гарантированный номинальный доход на таком уровне может выглядеть привлекательно.

В то же время инвесторов все больше беспокоит именно долгосрочный долг. Долгосрочные казначейские бумаги особенно чувствительны к ожиданиям относительно инфляции, бюджетной стабильности и будущих объемов государственных заимствований.

Рост дефицита и процентных расходов уже вынуждает Казначейство США увеличивать объемы краткосрочных заимствований. Такие ценные бумаги активно поглощают фонды денежного рынка.

Важным остается и иностранный спрос. Пока что результаты аукционов не свидетельствуют о резком сокращении участия зарубежных инвесторов. В то же время американские облигации остаются привлекательными для части международных инвесторов из-за более высокой доходности по сравнению с государственными ценными бумагами Японии и ряда других развитых стран.

Таким образом, рынок пока функционирует нормально, однако стоимость финансирования американского правительства заметно выросла. Инвесторы фактически требуют дополнительной премии за риски, связанные с устойчивой инфляцией, большим бюджетным дефицитом и масштабами будущих заимствований США.