ОАЭ готовят новый инвестиционный механизм для оборонной отрасли

Объединенные Арабские Эмираты могут стать новыми инвесторами украинского оборонного сектора. Как сообщает Bloomberg, в Абу-Даби обсуждают создание специального инвестиционного инструмента, который будет финансировать компании оборонной отрасли в разных странах мира.

Среди потенциальных получателей инвестиций называют украинских и турецких производителей беспилотников. Ожидается, что новый механизм поможет ОАЭ диверсифицировать источники поставок оборонной продукции и укрепить собственные военные возможности.

Инвестиции могут быть направлены как на расширение производства, так и на создание новых производственных мощностей.

Почему украинские производители заинтересовали инвесторов

По данным Bloomberg, украинские компании рассматриваются как перспективные партнеры благодаря их практическому опыту ведения современной войны и быстрому развитию технологий беспилотных систем.

Дополнительным фактором является уже существующее сотрудничество Украины со странами Персидского залива в оборонной сфере, в частности в области противодействия беспилотникам. Это, по мнению издания, также повышает интерес потенциальных инвесторов к украинским разработчикам.

В то же время проект пока находится на начальном этапе. Окончательная структура инвестиционного фонда, объемы финансирования и механизм реализации еще не утверждены, однако само появление такой инициативы свидетельствует о росте международного внимания к украинскому оборонно-промышленному комплексу.