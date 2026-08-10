Berkshire Hathaway резко изменила свою политику на фондовом рынке

Во втором квартале 2026 года Berkshire Hathaway начала сокращать огромный запас наличности, который накапливала в течение длительного периода, сообщает Reuters. За три месяца компания приобрела почти на 20 миллиардов долларов больше акций, чем продала, прервав серию из 14 кварталов подряд, когда она была чистым продавцом ценных бумаг.

Одной из крупнейших покупок стала Alphabet – материнская компания Google и YouTube. Berkshire инвестировала еще 10 миллиардов долларов в ее акции, благодаря чему Alphabet вошла в число крупнейших фондовых вложений конгломерата.

Параллельно Berkshire активизировала выкуп собственных акций. В апреле–июне компания приобрела собственных акций на 4,5 миллиарда долларов, а в июле потратила на эти цели еще более 3,3 миллиарда долларов.

Для Berkshire это важное изменение подхода к капиталу. Компания почти два года не осуществляла масштабных обратных выкупов акций, однако теперь темпы buyback стали сопоставимы с пиковыми периодами начала десятилетия.

При этом денежные резервы конгломерата остаются огромными. На конец июня у Berkshire было 364,7 миллиарда долларов наличных против рекордных 380,2 миллиарда долларов тремя месяцами ранее.

Как изменились результаты Berkshire после прихода Грега Абеля

Активизация инвестиций происходит на фоне перехода Berkshire Hathaway к новому этапу управления. Грег Абель стал генеральным директором компании, сменив на этом посту Уоррена Баффета, который остался председателем совета директоров.

Второй квартал стал вторым отчетным периодом Berkshire под руководством Абеля. Инвесторы внимательно следят за тем, как новый генеральный директор будет распоряжаться капиталом компании и будет ли его подход отличаться от стратегии Баффета.

Финансовые результаты за квартал оказались лучше ожиданий аналитиков. Операционная прибыль Berkshire выросла на 16% в годовом исчислении – до 12,98 миллиарда долларов. Рост обеспечили, в частности, железнодорожная компания BNSF и сервисные компании, среди которых NetJets и дистрибьютор электронных компонентов TTI.

Чистая прибыль выросла более чем вдвое – до 25,67 миллиарда долларов. В то же время этот показатель включает нереализованные прибыли и убытки от акций, которыми владеет Berkshire, поэтому сама компания рекомендует не делать выводов о ее результатах исключительно на основе чистой прибыли.

Выручка за квартал также выросла на 10% – до 101,81 миллиарда долларов.

В то же время не все направления деятельности Berkshire продемонстрировали положительную динамику. Доход страховой компании Geico до налогообложения упал на 45% из-за роста страховых выплат и маркетинговых расходов.

Несмотря на это, Berkshire продемонстрировала способность генерировать значительную прибыль и одновременно направлять часть капитала на фондовый рынок. Акции компании с начала года выросли примерно на 3%, хотя за этот период S&P 500 прибавил около 13%.

Для инвесторов главным сигналом может стать не только отдельная ставка на Alphabet, но и само изменение поведения Berkshire. После длительного накопления наличности конгломерат вновь активно вкладывает средства в акции и собственные ценные бумаги, что свидетельствует о большей готовности использовать капитал для инвестиций.

Кстати, Уоррен Баффет считается одним из самых успешных инвесторов в истории, но золото никогда не было его фаворитом. Даже во время рекордного роста цен на драгоценный металл он продолжает делать ставку на совершенно другие активы.