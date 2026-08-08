Почему Уоррен Баффет не считает золото хорошей инвестицией

Американский миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет неоднократно объяснял, что не считает золото привлекательным активом для долгосрочных инвестиций, сообщает Forbes. По его мнению, главный недостаток драгоценного металла заключается в том, что он не создает новой стоимости.

Баффет подчеркивает, что золото не приносит прибыли, не выплачивает дивидендов и не генерирует денежный поток. Единственный способ заработать на нем – продать его дороже другому покупателю в будущем. Именно поэтому инвестор отдает предпочтение так называемым продуктивным активам, которые создают добавленную стоимость.

В своем письме акционерам Berkshire Hathaway за 2011 год Баффет привел известный пример. Он сравнил стоимость всего мирового запаса золота с альтернативной инвестицией: за те же деньги можно было бы приобрести все сельскохозяйственные угодья США и несколько крупнейших компаний мира, которые ежегодно генерируют огромную прибыль. По его мнению, именно такие активы способны приумножать капитал в долгосрочной перспективе.

Означает ли это, что Баффет полностью отвергает золото

Несмотря на свою критику золота, Баффет не отрицает, что драгоценный металл может дорожать в отдельные периоды. В частности, в условиях высокой инфляции, геополитической нестабильности или финансовых кризисов инвесторы часто используют золото в качестве защитного актива, что поддерживает его цену.

В то же время философия Баффета остается неизменной: основу инвестиционного портфеля должны составлять активы, которые регулярно приносят прибыль. Именно поэтому Berkshire Hathaway на протяжении десятилетий инвестирует в большие компании, среди которых Coca-Cola, Apple, American Express и другие предприятия с устойчивыми конкурентными преимуществами.

Единственным исключением стала краткосрочная инвестиция Berkshire Hathaway в золотодобывающую компанию Barrick Gold в 2020 году. Впрочем, это была не ставка на сам металл, а вложение в компанию, которая зарабатывает на его добыче. Уже через несколько месяцев Berkshire почти полностью вышла из этой инвестиции, что лишь подтвердило неизменность подхода Баффета.