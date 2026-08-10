Berkshire Hathaway різко змінила поведінку на фондовому ринку

У другому кварталі 2026 року Berkshire Hathaway почала скорочувати величезний запас готівки, який накопичувала протягом тривалого періоду, повідомляє Reuters. За три місяці компанія придбала майже на 20 мільярдів доларів більше акцій, ніж продала, перервавши серію з 14 кварталів поспіль, коли вона була чистим продавцем цінних паперів.

Однією з найбільших покупок стала Alphabet – материнська компанія Google та YouTube. Berkshire інвестувала ще 10 мільярдів доларів у її акції, завдяки чому Alphabet увійшла до числа найбільших фондових вкладень конгломерату.

Паралельно Berkshire активізувала викуп власних акцій. У квітні – червні компанія придбала власних паперів на 4,5 мільярда доларів, а в липні витратила на ці цілі ще понад 3,3 мільярда доларів.

Для Berkshire це важлива зміна підходу до капіталу. Компанія майже два роки не здійснювала масштабних зворотних викупів акцій, однак тепер темпи buyback стали співставними з піковими періодами початку десятиліття.

При цьому грошові резерви конгломерату залишаються величезними. На кінець червня Berkshire мала 364,7 мільярда доларів готівки проти рекордних 380,2 мільярда доларів трьома місяцями раніше.

Як змінилися результати Berkshire після приходу Грега Абеля

Активізація інвестицій відбувається на тлі переходу Berkshire Hathaway до нового етапу управління. Грег Абель став генеральним директором компанії, змінивши на цій посаді Воррена Баффета, який залишився головою ради директорів.

Другий квартал став другим звітним періодом Berkshire під керівництвом Абеля. Інвестори уважно стежать за тим, як новий CEO розпоряджатиметься капіталом компанії та чи відрізнятиметься його підхід від стратегії Баффета.

Фінансові результати за квартал виявилися кращими за очікування аналітиків. Операційний прибуток Berkshire зріс на 16% у річному вимірі – до 12,98 мільярда доларів. Зростання забезпечили, зокрема, залізниця BNSF та сервісні компанії, серед яких NetJets і дистриб'ютор електронних компонентів TTI.

Чистий прибуток зріс більш ніж удвічі – до 25,67 мільярда доларів. Водночас цей показник включає нереалізовані прибутки та збитки від акцій, якими володіє Berkshire, тому сама компанія радить не робити висновків про її результати лише на основі чистого прибутку.

Виручка за квартал також зросла на 10% – до 101,81 мільярда доларів.

Водночас не всі напрямки Berkshire показали позитивну динаміку. Дохід страхової компанії Geico до оподаткування впав на 45% через зростання страхових виплат та маркетингових витрат.

Попри це, Berkshire продемонструвала здатність генерувати значні прибутки та одночасно направляти частину капіталу на фондовий ринок. Акції компанії з початку року зросли приблизно на 3%, хоча за цей період S&P 500 додав близько 13%.

Для інвесторів головним сигналом може бути не лише окрема ставка на Alphabet, а й сама зміна поведінки Berkshire. Після тривалого накопичення готівки конгломерат знову активно вкладає кошти в акції та власні папери, що свідчить про більшу готовність використовувати капітал для інвестицій.

До речі, Воррен Баффет вважається одним із найуспішніших інвесторів в історії, але золото ніколи не було його фаворитом. Навіть під час рекордного зростання цін на дорогоцінний метал він продовжує робити ставку на зовсім інші активи.