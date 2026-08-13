Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, подтолкнули индексы вверх

По итогам среды S&P 500 вырос на 0,26% – до 7 748,50 пункта, а Nasdaq прибавил 0,54% и завершил день на уровне 26 588,49 пункта, сообщает Reuters. В то же время Dow Jones Industrial Average снизился на 0,04% – до 53 770,27 пункта.

Индекс S&P 500 уже прибавил около 13% с начала 2026 года, приближаясь к историческим максимумам.

Наибольший интерес инвесторов вновь был сосредоточен на компаниях, обеспечивающих инфраструктуру для развития искусственного интеллекта.

В частности, акции CoreWeave взлетели на 19%. Компания, специализирующаяся на облачных вычислениях для ИИ, повысила прогноз капитальных затрат на весь год и превзошла ожидания аналитиков по итогам второго квартала.

На этом фоне акции операторов дата-центров также продемонстрировали сильную динамику. Акции IREN подорожали почти на 10%, Applied Digital – на 4,9%, а Nebius Group показала еще более впечатляющий результат – ее акции выросли на 34% после публикации квартальных результатов, превзошедших ожидания.

Еще одним лидером стала Super Micro Computer – ее акции подскочили на 19%. Производитель серверов для ИИ прогнозирует выручку на 2027 финансовый год выше ожиданий Уолл-стрит.

Положительная динамика распространилась и на производителей чипов. Nvidia прибавила 3%, Micron Technology – 4,9%, а индекс полупроводниковых компаний PHLX поднялся примерно на 2,5%.

В то же время сектор по-прежнему находится ниже своих предыдущих максимумов: индекс полупроводниковых компаний примерно на 15% ниже рекордного уровня, зафиксированного 22 июня.

Инфляция дала инвесторам надежду на стабильные ставки

Отдельным фактором поддержки рынка стали новые данные по инфляции в США. Потребительские цены в июле выросли лишь умеренно, а стоимость бензина снижалась второй месяц подряд.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, также осталась сдержанной. Это снизило опасения инвесторов относительно того, что Федеральной резервной системе придется повышать процентные ставки уже в сентябре.

После обнародования статистики трейдеры оценили вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений в сентябре, в 62%. До публикации данных по инфляции ожидания рынка были примерно поровну разделены между сценариями повышения ставки и ее сохранения.

Для фондового рынка это положительный сигнал, ведь более высокие ставки обычно делают акции менее привлекательными по сравнению с облигациями и повышают стоимость финансирования для компаний.

На фоне роста акций снизился и индекс страха VIX – на 0,8 пункта, до 14,45. Это самый низкий уровень показателя с января, что свидетельствует об относительно низкой нервозности инвесторов.

В то же время на рынке сохраняются риски. Среди них – неопределенность вокруг конфликта между США и Ираном и возможные перебои с поставками энергоносителей. Ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном остается нестабильным, а атаки на судоходство продолжаются.

Несмотря на это, в настоящее время сочетание сильных результатов компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и умеренной инфляции создало благоприятные условия для американских акций. Именно технологический сектор вновь стал одним из главных двигателей роста Уолл-стрит.

К слову, мировые фондовые рынки приблизились к историческим максимумам после публикации сдержанных данных об инфляции в США. Инвесторы снизили ставки на повышение ставки ФРС в сентябре, что поддержало акции, облигации и технологический сектор.