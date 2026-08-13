ШІ-компанії підштовхнули індекси вгору

За підсумками середи, S&P 500 зріс на 0,26% – до 7 748,50 пункта, а Nasdaq додав 0,54% і завершив день на рівні 26 588,49 пункта, повідомляє Reuters. Водночас Dow Jones Industrial Average знизився на 0,04% – до 53 770,27 пункта.

Індекс S&P 500 уже додав близько 13% від початку 2026 року, наближаючись до історичних максимумів.

Найбільший інтерес інвесторів знову був зосереджений на компаніях, які забезпечують інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту.

Зокрема, акції CoreWeave злетіли на 19%. Компанія, яка спеціалізується на хмарних обчисленнях для ШІ, підвищила прогноз капітальних витрат на весь рік та перевищила очікування аналітиків за результатами другого кварталу.

На цьому тлі акції операторів дата-центрів також продемонстрували сильну динаміку. IREN подорожчали майже на 10%, Applied Digital – на 4,9%, а Nebius Group показала ще більш вражаючий результат – її папери зросли на 34% після публікації кращих за очікування квартальних результатів.

Ще одним лідером стала Super Micro Computer – її акції підскочили на 19%. Виробник серверів для ШІ спрогнозував виручку на 2027 фінансовий рік вище за очікування Волл-стріт.

Позитивна динаміка поширилася і на виробників чипів. Nvidia додала 3%, Micron Technology – 4,9%, а напівпровідниковий індекс PHLX піднявся приблизно на 2,5%.

Водночас сектор все ще залишається нижче своїх попередніх максимумів: індекс напівпровідникових компаній приблизно на 15% нижче рекордного рівня, зафіксованого 22 червня.

Інфляція дала інвесторам надію на стабільні ставки

Окремим фактором підтримки ринку стали нові дані щодо інфляції у США. Споживчі ціни у липні зросли лише помірно, а вартість бензину знижувалася другий місяць поспіль.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, також залишилася стриманою. Це зменшило побоювання інвесторів щодо того, що Федеральній резервній системі доведеться підвищувати процентні ставки вже у вересні.

Після оприлюднення статистики трейдери оцінили ймовірність того, що ФРС збереже ставки без змін у вересні, у 62%. До публікації даних щодо інфляції очікування ринку були приблизно порівну розділені між сценаріями підвищення ставки та її збереження.

Для фондового ринку це позитивний сигнал, адже вищі ставки зазвичай роблять акції менш привабливими порівняно з облігаціями та підвищують вартість фінансування для компаній.

На тлі зростання акцій знизився і індекс страху VIX – на 0,8 пункта, до 14,45. Це найнижчий рівень показника з січня, що свідчить про відносно низьку нервозність інвесторів.

Водночас на ринку залишаються ризики. Серед них – невизначеність навколо конфлікту між США та Іраном та можливі перебої з постачаннями енергоносіїв. Перебіг переговорів між Вашингтоном і Тегераном залишається нестабільним, а атаки на судноплавство продовжуються.

Попри це, наразі поєднання сильних результатів ШІ-компаній та помірної інфляції створило сприятливі умови для американських акцій. Саме технологічний сектор знову став одним із головних двигунів зростання Волл-стріт.

До слова, світові фондові ринки наблизилися до історичних максимумів після публікації стриманих даних про інфляцію у США. Інвестори зменшили ставки на підвищення ставки ФРС у вересні, що підтримало акції, облігації та технологічний сектор.