Рекордные контракты в сфере искусственного интеллекта

Как сообщает Reuters, в первом финансовом квартале компания заключила новые контракты в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений на сумму более 30 миллиардов долларов. Это позволило увеличить общий объем будущих доходов по подписанным соглашениям до 664 миллиардов долларов, что превысило ожидания аналитиков из Visible Alpha в 639,89 миллиарда долларов.

Успешные финансовые результаты развеяли опасения инвесторов относительно масштабных расходов компании, финансируемых за счет заимствований. Ранее рост задолженности и давление на денежные потоки вызывали сомнения в том, смогут ли большие инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта оправдать себя.

Эксперты из J.P. Morgan подчеркнули, что квартальный отчет развеял опасения относительно способности компании сохранять темпы роста заказов и превращать их в выручку в условиях задержек с вводом в эксплуатацию дата-центров.

Проблема Oracle заключалась не в поиске клиентов, а в том, чтобы доказать, что ее масштабное строительство дата-центров в конечном итоге сможет генерировать достаточно наличности для оправдания затрат. Однако результаты должны развеять опасения, что компания строит мощности, опережая реальный спрос,

– Лале Аконер, рыночный стратег eToro.

Оценка акций и сравнение с конкурентами

При текущей цене акций в 161,3 доллара рыночная стоимость компании может увеличиться примерно на 24 миллиарда долларов, если положительная динамика сохранится до закрытия торгов. Это важный переломный момент, поскольку с начала года цены на акции компании упали более чем на 21%, в то время как индекс S&P 500 вырос почти на 11%.

Согласно данным LSEG, в настоящее время акции компании торгуются с коэффициентом 16,86 по отношению к ожидаемой будущей прибыли. Для сравнения, аналогичный показатель оценки Microsoft составляет 23,84, а Amazon – 22,58, что свидетельствует о более привлекательной стоимости акций компании по сравнению с другими технологическими гигантами.

Кстати, австралийская компания Firmus подписала многолетнее соглашение с разработчиком ChatGPT – компанией OpenAI – о предоставлении вычислительных мощностей из двух дата-центров в Малайзии. Этот контракт увеличил общую законтрактованную мощность поставщика инфраструктуры для искусственного интеллекта до более чем 900 мегаватт.