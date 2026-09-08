Вычислительные мощности для новых моделей искусственного интеллекта

Как сообщает издание Reuters, технологическая компания Firmus привлекла OpenAI в качестве ключевого клиента на фоне стремительного роста спроса на серверные мощности для сложных алгоритмов. Сумма сделки не разглашается, однако контракт был подписан накануне слухов о возможном выходе Firmus на фондовую биржу уже в этом году.

Это первичное публичное размещение акций – когда компания впервые продает свои ценные бумаги всем желающим на бирже – может стать одним из крупнейших в Австралии.

В ходе последнего раунда привлечения инвестиций Firmus оценили в более чем 10,5 миллиарда долларов. Среди ее ключевых инвесторов – чипмейкер Nvidia, а также большие финансовые фонды Jane Street, Blackstone и Coatue Management.

Для удовлетворения новых потребностей Firmus будет масштабно внедрять процессоры нового поколения Nvidia Vera Rubin в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центры обработки данных в Малайзии станут ключевой частью этого расширения.

В настоящее время портфель Firmus включает два действующих дата-центра в Австралии и Сингапуре, а еще пять объектов находятся на стадии строительства.

Гонка за энергией и ресурсами

Это партнерское соглашение подчеркивает обострение борьбы между американскими и китайскими разработчиками за энергетические и серверные ресурсы. Спрос усиливается и за счет появления новых технологий – на прошлой неделе OpenAI представила модель Astra, которая является самой мощной в линейке компании и требует колоссальных вычислений.

Сама Малайзия превратилась в самый быстрорастущий рынок дата-центров в Юго-Восточной Азии. Впрочем, столь стремительное развитие уже привлекает внимание регулирующих органов из-за больших объемов потребления электроэнергии и воды.

Ранее мы писали, что в 2019 году Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в OpenAI, когда компания еще не была глобальным феноменом, которым стала после запуска ChatGPT. За этой сделкой стояла ставка не просто на отдельный стартап, а на будущее искусственного интеллекта и огромные вычислительные ресурсы, необходимые для его развития.