Рекордні контракти на штучний інтелект

Як повідомляє Reuters, у першому фінансовому кварталі компанія уклала нові контракти на штучний інтелект та хмарні обчислення на суму понад 30 мільярдів доларів. Це дозволило збільшити загальний обсяг майбутніх доходів за підписаними угодами до 664 мільярдів доларів, що перевищило очікування аналітиків з Visible Alpha у 639,89 мільярда доларів.

Успішні фінансові результати згладили занепокоєння інвесторів щодо масштабних витрат компанії, залучених за рахунок боргів. Раніше зростання заборгованості та тиск на грошові потоки викликали сумніви у тому, чи зможуть великі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту виправдати себе.

Експерти з J.P. Morgan підкреслили, що квартальний звіт розвіяв побоювання щодо здатності компанії зберігати темпи зростання замовлень та перетворювати їх на виручку в умовах затримок із введенням в експлуатацію дата-центрів.

Проблема Oracle полягала не в пошуку клієнтів, а в доведенні того, що її масштабне розбудування дата-центрів зрештою зможе генерувати достатньо готівки для виправдання витрат. Проте результати повинні розвіяти побоювання, що компанія будує потужності випереджаючи реальний попит,

– Лале Аконер, ринкова стратегиня eToro.

Оцінка акцій та порівняння з конкурентами

За поточної ціни акцій у 161,3 долара ринкова вартість компанії може збільшитися приблизно на 24 мільярди доларів, якщо позитивна динаміка збережеться до закриття торгів. Це важливий переломний момент, оскільки з початку року ціни на папери компанії впали більш ніж на 21%, тоді як індекс S&P 500 зріс майже на 11%.

Згідно з даними LSEG, зараз акції компанії торгуються із коефіцієнтом 16,86 відносно очікуваного майбутнього прибутку. Для порівняння, аналогічний показник оцінки Microsoft становить 23,84, а Amazon – 22,58, що свідчить про привабливішу вартість паперів компанії відносно інших технологічних гігантів.

До речі, австралійська компанія Firmus підписала багаторічну угоду з розробником ChatGPT компанією OpenAI про постачання обчислювальних потужностей із двох дата-центрів у Малайзії. Цей контракт збільшив загальну законтрактовану потужність постачальника інфраструктури для штучного інтелекту до понад 900 мегаватів.