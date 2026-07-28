Акції техгігантів стрімко падають: що налякало інвесторів цього разу

Світовий розпродаж акцій виробників напівпровідників набирає обертів. Інвестори дедалі більше сумніваються, що бум штучного інтелекту зможе й надалі виправдовувати рекордні витрати компаній та їхню високу ринкову оцінку.

Чому акції виробників чипів різко пішли вниз

Світовий розпродаж акцій компаній із сектору напівпровідників продовжився на азійських біржах, повідомляє Bloomberg. Інвестори почали переглядати свої оцінки перспектив галузі через нові сигнали про технологічний прорив Китаю та зростаючі сумніви щодо ефективності багатомільярдних інвестицій у штучний інтелект.

Одним із головних каталізаторів падіння стали повідомлення про те, що китайська державна компанія розпочала масове виробництво літографічних установок із технологією глибокої ультрафіолетової літографії (DUV). Це посилило побоювання, що Китай зможе швидше наростити власне виробництво мікросхем і суттєво посилити конкуренцію на глобальному ринку.

Додатковий тиск створили масштабні інвестиції Nvidia у проєкти зі створення інфраструктури для штучного інтелекту. Загальна вартість угод оцінюється приблизно у 750 мільярдів доларів, що викликало дискусії серед інвесторів щодо можливого накопичення надмірного боргового навантаження та реальної окупності таких витрат.

На цьому тлі азійські фондові індекси різко просіли. Південнокорейський KOSPI пережив одне з найгірших падінь за останній час, а акції Samsung Electronics та SK Hynix втратили понад 10%. Також знизилися японський Nikkei 225 і тайванський Taiex, де значну частку становлять компанії напівпровідникового сектору.

Інвестори переглядають ставки на бум штучного інтелекту

Особливо показовою стала ситуація навколо SK Hynix, яка ще кілька місяців тому вважалася одним із головних бенефіціарів буму штучного інтелекту. Незважаючи на очікування рекордного квартального прибутку, акції компанії вже впали приблизно на 47% від історичного максимуму, а її ринкова капіталізація скоротилася майже на 600 мільярдів доларів.

Паралельно зростає занепокоєння щодо швидкого розвитку китайських виробників мікросхем. Успішний дебют на біржі компанії CXMT приніс значні паперові прибутки інвесторам і ще більше посилив побоювання щодо майбутнього надлишку виробничих потужностей та цінової конкуренції у світовій індустрії пам'яті.

Додаткової уваги набула й інформація про розслідування можливого незаконного постачання чипів Nvidia до Китаю. Тайванські правоохоронці затримали одного зі співробітників компанії в межах справи про ймовірну контрабанду високотехнологічних мікросхем. При цьому жодних звинувачень безпосередньо проти Nvidia не висунуто.

Аналітики зазначають, що ринок поступово переходить від безумовного оптимізму до більш стриманої оцінки перспектив сектору. Якщо ще донедавна інвестори були готові активно фінансувати будь-які проєкти, пов'язані зі штучним інтелектом, то тепер дедалі більше уваги приділяють питанням прибутковості, конкуренції та довгострокової окупності вкладень.

Тим часом азійські акції виробників напівпровідників різко впали після того, як інвестори почали сумніватися в подальшому бумі штучного інтелекту. Додатковий тиск на ринок посилили побоювання щодо конкуренції з боку Китаю та фінансування масштабних ШІ-проєктів.