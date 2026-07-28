Почему акции производителей чипов резко пошли вниз

Мировая распродажа акций компаний из сектора полупроводников продолжилась на азиатских биржах, сообщает Bloomberg . Инвесторы начали пересматривать свои оценки перспектив отрасли через новые сигналы о технологическом прорыве Китая и растущие сомнения в эффективности многомиллиардных инвестиций в искусственный интеллект.

Одним из главных катализаторов падения стали сообщения о том, что китайская государственная компания приступила к массовому производству литографических установок с технологией глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV). Это усугубило опасение, что Китай сможет быстрее нарастить собственное производство микросхем и существенно усилить конкуренцию на глобальном рынке.

Дополнительное давление создало масштабные инвестиции Nvidia в проекты по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта. Общая стоимость сделок оценивается примерно в 750 миллиардов долларов, что вызвало дискуссии среди инвесторов по поводу возможного накопления чрезмерной долговой нагрузки и реальной окупаемости таких расходов.

На этом фоне азиатские фондовые индексы резко просели. Южнокорейский KOSPI пережил одно из самых плохих падений за последнее время, а акции Samsung Electronics и SK Hynix потеряли более 10%. Также снизились японский Nikkei 225 и тайваньский Taiex, где значительную часть составляют компании полупроводникового сектора.

Инвесторы пересматривают ставки на бум искусственного интеллекта

Особенно показательна ситуация вокруг SK Hynix, которая еще несколько месяцев назад считалась одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта. Несмотря на ожидания рекордной квартальной прибыли, акции компании уже упали примерно на 47% от исторического максимума, а ее рыночная капитализация сократилась почти на 600 миллиардов долларов.

Параллельно растет обеспокоенность по поводу быстрого развития китайских производителей микросхем. Успешный дебют на бирже компании CXMT принес значительные бумажные доходы инвесторам и еще больше усилил опасения по поводу предстоящего избытка производственных мощностей и ценовой конкуренции в мировой индустрии памяти.

Дополнительное внимание приобрела и информация о расследовании возможной незаконной поставки чипов Nvidia в Китай. Тайваньские правоохранители задержали одного из сотрудников компании в рамках дела о вероятной контрабанде высокотехнологичных микросхем. При этом никаких обвинений непосредственно против Nvidia не предъявлено.

Аналитики отмечают, что рынок постепенно переходит от безусловного оптимизма к более сдержанной оценке перспектив сектора. Если еще недавно инвесторы были готовы активно финансировать любые проекты, связанные с искусственным интеллектом, то теперь все больше внимания уделяют вопросам прибыльности, конкуренции и долгосрочной окупаемости вложений.

Между тем , азиатские акции производителей полупроводников резко упали после того, как инвесторы начали сомневаться в дальнейшем буме искусственного интеллекта. Дополнительное давление на рынок усилили опасения по поводу конкуренции со стороны Китая и финансирования масштабных ШИ-проектов.