Ринок не має захисту від несподіванок

Як повідомляє агентство Reuters, ключові індекси акцій США залишаються поблизу історичних максимумів, а показники ринкової коливальності впали до мінімумів 2026 року. Зокрема, індекс страху інвесторів Cboe Volatility Index (VIX) опустився до позначки 15, що суттєво нижче його середнього довгострокового значення у 17,6 пункта.

Індекс волатильності VIX – це спеціальний індикатор, який вимірює очікування інвесторів щодо коливань ринку в найближчі 30 днів. Низьке значення індексу свідчить про абсолютну впевненість учасників ринку в тому, що високі прибутки корпорацій продовжуватимуть підтримувати зростання економіки.

Водночас аналітики застерігають, що така безтурботність створює ризиковану ситуацію, оскільки інвестори практично не купують страховку від можливого падіння активів. Аналітична система Turbu-lens від банку UBS, яка прогнозує вразливість ринку за допомогою машинного навчання, зафіксувала максимальний рівень потенційного стресу наприкінці серпня.

Якщо ви їдете на карті без паска безпеки шосе зі швидкістю 100 миль на годину, ви можете дістатися з пункту А в пункт Б неушкодженим. Але якщо хтось у вас вріжеться, наслідки будуть дуже сумними,

– Максвелл Грінакофф, керівник відділу досліджень деривативів на акції США у UBS.

Зараз ринкова система взагалі не розраховує на жодні струси, про що також попереджають експерти з компанії SimCorp. Проте в календарі на найближчі два місяці заплановано чимало подій, які можуть розворушити ринок – від нових даних про інфляцію та засідання ФРС до проміжних виборів у Конгрес США.

Політичні зміни можуть збурити Волл-стріт

Особливу невизначеність для ринків створює можлива зміна балансу сил у Вашингтоні, якщо Демократична партія перехопить контроль над Палатою представників або Сенатом. Втрата однопартійного контролю над Білим домом і Конгресом традиційно додає коливань фінансовим активам.

Загальний рівень очікуваної ринкової волатильності є привабливо дешевим порівняно з ризиками, які несуть у собі проміжні вибори,

– Джуліан Емануель, провідний стратег з акцій Evercore ISI.

Історична статистика свідчить, що інвесторам варто бути обачними восени перед виборами. Згідно з аналізом Cantor Fitzgerald, починаючи з 1930 року, у 15 з 24 років проміжних виборів індекс S&P 500 втрачав 5% або більше саме у вересні та жовтні.

Аналітики нагадують, що високі корпоративні прибутки залишаються головним двигуном ринку акцій США, проте поточні ціни на опціони дають інвесторам вигідну можливість захистити свої капітали від можливого погіршення ситуації.

Раніше ми повідомляли, що японська єна підскочила до семимісячного максимуму, спровокувавши згортання масштабних глобальних спекулятивних угод та падіння світових фондових індексів. Масове повернення капіталу в Японію на тлі очікуваного підвищення ставок місцевим центральним банком посилює коливання на ринках.