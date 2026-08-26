Азійські ринки зростають, поки інвестори чекають на Nvidia

Широкий індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI зріс на 0,85%, повідомляє Reuters. Японський Nikkei додав 0,7%, а південнокорейський KOSPI, значну частину якого формують технологічні компанії, піднявся на 1%.

Підтримку настроям на ринках надало падіння цін на нафту. На цьому тлі знизилася дохідність облігацій, оскільки інвестори сподіваються на можливе відкриття Ормузької протоки.

Іран заявив про відновлення переговорів з Оманом щодо управління рухом через протоку. Стратегічний морський маршрут опинився в центрі уваги на тлі майже шестимісячного конфлікту, який спричинив значні коливання на нафтовому ринку та посилив побоювання щодо глобальної інфляції.

Втім, головною подією для інвесторів залишається звіт Nvidia. Компанія має оприлюднити результати за другий квартал після завершення торгів у США.

Учасники ринку стежитимуть не лише за тим, чи перевищить Nvidia очікування аналітиків. Ключовим питанням стане масштаб перевищення прогнозів і те, чи достатньо сильним буде прогноз компанії, щоб підтримати подальше зростання очікувань щодо її прибутків.

Аналітики очікують, що Nvidia спрогнозує зростання продажів у третьому кварталі на 82,8% – до 104,2 мільярда доларів. Скоригована валова маржа у другому та третьому кварталах, за прогнозами, залишатиметься близько 75%.

"Питання полягає не стільки в тому, чи перевищить Nvidia очікування, скільки в тому, наскільки значним буде це перевищення і чи буде прогноз достатньо сильним, щоб підняти очікування щодо прибутків", – зазначила головна інвестиційна стратегиня Saxo у Сінгапурі Чару Чанана.

Інвестори також стежать за інфляцією у США

Окрім Nvidia, цього тижня важливим фактором для глобальних ринків стануть нові дані щодо інфляції у США. Вони мають вийти у середу, напередодні симпозіуму Федеральної резервної системи в Джексон-Гоулі на вихідних.

Долар після нещодавнього ослаблення залишається відносно стабільним. Індекс долара перебував на рівні близько 98,934 пункта, однак за підсумками серпня він може втратити близько 1%.

На валютний ринок також впливають дії Міністерства фінансів США, яке розширило програму викупу державних облігацій, намагаючись зменшити тиск на довгострокову дохідність.

Водночас економісти звертають увагу, що такі заходи не усувають фундаментальних причин зростання вартості обслуговування американського боргу.

"Це дещо зменшить загальні витрати на відсотки, але не змінює фундаментальних причин їхнього зростання – збільшення обсягу державного боргу США та побоювань щодо фіскального домінування і незалежності ФРС", – сказала економістка Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон.

На цьому тлі частина інвесторів продовжує вкладати кошти в активи, які розглядаються як захист від знецінення валют. Зокрема, увага зберігається до золота та біткоїна.

Спотова ціна золота становила близько 4 646 доларів за унцію, наблизившись до тримісячного максимуму. Біткоїн при цьому подорожчав на 0,6% – до близько 78 704 доларів.

До слова, цінні папери Samsung Electronics знизилися в ціні більш ніж на 8% на початку торгів у понеділок. Причиною стало розчарування інвесторів оголошеною рекордною програмою повернення капіталу акціонерам на суму до 80 мільярдів доларів.