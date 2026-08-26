Азиатские рынки растут, пока инвесторы ждут новостей от Nvidia

Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,85%, сообщает Reuters. Японский Nikkei прибавил 0,7%, а южнокорейский KOSPI, значительную часть которого составляют технологические компании, поднялся на 1%.

Поддержку настроениям на рынках оказало падение цен на нефть. На этом фоне снизилась доходность облигаций, поскольку инвесторы надеются на возможное открытие Ормузского пролива.

Иран заявил о возобновлении переговоров с Оманом по вопросу управления движением через пролив. Стратегический морской маршрут оказался в центре внимания на фоне почти шестимесячного конфликта, который вызвал значительные колебания на нефтяном рынке и усилил опасения по поводу глобальной инфляции.

Впрочем, главным событием для инвесторов остается отчет Nvidia. Компания должна обнародовать результаты за второй квартал после завершения торгов в США.

Участники рынка будут следить не только за тем, превзойдет ли Nvidia ожидания аналитиков. Ключевым вопросом станет масштаб превышения прогнозов и то, насколько сильным будет прогноз компании, чтобы поддержать дальнейший рост ожиданий относительно ее прибыли.

Аналитики ожидают, что Nvidia прогнозирует рост продаж в третьем квартале на 82,8% – до 104,2 миллиарда долларов. Скорректированная валовая маржа во втором и третьем кварталах, по прогнозам, останется на уровне около 75%.

"Вопрос заключается не столько в том, превысит ли Nvidia ожидания, сколько в том, насколько значительным будет это превышение и будет ли прогноз достаточно сильным, чтобы повысить ожидания относительно прибыли", – отметила главный инвестиционный стратег Saxo в Сингапуре Чару Чанана.

Инвесторы также следят за инфляцией в США

Помимо Nvidia, на этой неделе важным фактором для глобальных рынков станут новые данные по инфляции в США. Они должны выйти в среду, накануне симпозиума Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле на выходных.

Доллар после недавнего ослабления остается относительно стабильным. Индекс доллара находился на уровне около 98,934 пункта, однако по итогам августа он может потерять около 1%.

На валютный рынок также влияют действия Министерства финансов США, которое расширило программу выкупа государственных облигаций, пытаясь снизить давление на долгосрочную доходность.

В то же время экономисты обращают внимание на то, что такие меры не устраняют фундаментальные причины роста стоимости обслуживания американского долга.

"Это несколько снизит общие расходы на выплату процентов, но не изменит фундаментальных причин их роста – увеличения объема государственного долга США и опасений относительно фискального доминирования и независимости ФРС", – сказала экономист Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон.

На этом фоне часть инвесторов продолжает вкладывать средства в активы, которые рассматриваются как защита от обесценивания валют. В частности, внимание по-прежнему приковано к золоту и биткоину.

Спотовая цена золота составила около 4 646 долларов за унцию, приблизившись к трехмесячному максимуму. Биткоин при этом подорожал на 0,6% – до около 78 704 долларов.

К слову, ценные бумаги Samsung Electronics подешевели более чем на 8% в начале торгов в понедельник. Причиной стало разочарование инвесторов объявленной рекордной программой возврата капитала акционерам на сумму до 80 миллиардов долларов.