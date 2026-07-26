У що інвестував Бенджамін Грем: принципи, які зробили його легендою

Бенджаміна Грема вважають засновником сучасного вартісного інвестування та наставником Воррена Баффета. Його підхід до вибору акцій досі залишається одним із найпопулярніших серед довгострокових інвесторів.

У які компанії інвестував Бенджамін Грем

Бенджамін Грем не був прихильником вкладень у популярні або модні компанії, розповідає Baidu. Його стратегія полягала в пошуку недооцінених акцій, ринкова ціна яких була нижчою за їхню реальну внутрішню вартість.

Однією з найвідоміших інвестицій Грема стала страхова компанія GEICO. У 1948 році він разом із партнерами придбав значний пакет акцій компанії, коли вона ще була маловідомою. Згодом GEICO стала одним із найуспішніших активів, а через десятиліття її повністю придбала Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

Грем також інвестував у промислові, залізничні, енергетичні та виробничі компанії, які тимчасово втратили популярність серед інвесторів. Він не концентрувався на одній галузі, а прагнув максимально диверсифікувати портфель.

Водночас інвестор уникав компаній із завищеною оцінкою, навіть якщо вони демонстрували швидке зростання. Для нього головним критерієм залишалася наявність "запасу міцності" – різниці між реальною вартістю бізнесу та ціною його акцій.

Якими принципами керувався легендарний інвестор

Головною ідеєю Бенджаміна Грема було інвестування в бізнес, а не в біржові котирування. Він вважав, що короткострокові коливання ринку не повинні впливати на рішення довгострокового інвестора.

У своїх книгах "Розумний інвестор" та "Аналіз цінних паперів" він рекомендував уважно аналізувати фінансову звітність компаній, оцінювати їхній борг, прибутковість, грошові потоки та здатність стабільно працювати навіть у кризові періоди.

Саме Грем запровадив поняття "маржі безпеки" (margin of safety). Він радив купувати акції лише тоді, коли їхня ринкова вартість суттєво нижча за розраховану внутрішню ціну компанії. Такий підхід допомагає зменшити ризики навіть у разі помилки в оцінці бізнесу.

Філософія Бенджаміна Грема суттєво вплинула на розвиток світового фондового ринку. Його підхід до інвестування й сьогодні використовують як професійні керуючі активами, так і приватні інвестори, а принципи вартісного інвестування залишаються актуальними незалежно від економічного циклу.

До речі, одна угода назавжди змінила історію світових фінансових ринків і зробила Джорджа Сороса легендою інвестування. Саме завдяки ставці проти британського фунта він зміг заробити близько 1 мільярда доларів лише за один день.