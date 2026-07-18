Які компанії залишаються основою портфеля Баффета

Попри численні зміни на світових фінансових ринках, інвестиційна стратегія Воррена Баффета залишається незмінною, повідомляє "Мінфін". Голова Berkshire Hathaway продовжує робити ставку на великі, фінансово стійкі компанії зі зрозумілою бізнес-моделлю, сильними брендами та стабільним грошовим потоком.

Найбільшою інвестицією Berkshire Hathaway і надалі залишається Apple. Попри поступове скорочення частки компанії в портфелі протягом останніх років, виробник iPhone все ще формує значну частину інвестицій холдингу завдяки високій прибутковості, потужній екосистемі продуктів і стабільним фінансовим результатам.

Серед найбільших активів також залишаються American Express, Coca-Cola, Moody's, Chevron та Occidental Petroleum. Баффет традиційно віддає перевагу компаніям, які мають конкурентні переваги, сильні позиції на ринку та здатність регулярно збільшувати прибуток навіть у періоди економічної нестабільності.

Крім того, Berkshire Hathaway володіє значним портфелем власних компаній у сфері страхування, енергетики, залізничних перевезень та промисловості, що забезпечує додаткову диверсифікацію бізнесу.

Чому Баффет накопичує рекордні запаси готівки

Однією з найпомітніших особливостей стратегії Баффета у 2026 році залишається великий обсяг грошових резервів. Berkshire Hathaway утримує сотні мільярдів доларів у готівці та короткострокових державних облігаціях США, очікуючи на більш привабливі можливості для інвестування.

Такий підхід відображає головний принцип інвестора – не купувати активи за будь-яку ціну. Якщо ринок, на його думку, переоцінений, краще зберігати ліквідність і чекати моменту, коли якісні компанії можна буде придбати дешевше.

Баффет неодноразово наголошував, що успішне інвестування не потребує постійної активності. Набагато важливіше дотримуватися дисципліни, ретельно оцінювати бізнес і не піддаватися емоціям під час різких коливань ринку.

Саме тому його портфель у 2026 році демонструє поєднання великих інвестицій у перевірені компанії та значного запасу ліквідних коштів. Така стратегія дозволяє Berkshire Hathaway залишатися гнучкою, швидко реагувати на ринкові можливості та зберігати фінансову стійкість навіть у періоди підвищеної невизначеності.

А от відомий інвестор і автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі заявив, що має борг у розмірі 1,2 мільярда доларів. Водночас він переконує, що використовує позикові кошти не для споживання, а як інструмент для створення капіталу.