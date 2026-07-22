Чому Джордж Сорос поставив проти британського фунта

Однією з найвідоміших подій в історії світових фінансів стала операція Джорджа Сороса, яку він провів 16 вересня 1992 року, розповідає Irf.ua. Цей день увійшов в історію як "Чорна середа", коли Велика Британія була змушена вийти з Європейського механізму валютних курсів (ERM).

На початку 1990-х років британський уряд підтримував курс фунта стерлінгів у визначеному валютному коридорі. Для цього Банк Англії витрачав валютні резерви та підвищував процентні ставки. Однак економічна ситуація погіршувалася: інфляція залишалася високою, економіка сповільнювалася, а фунт, на думку багатьох інвесторів, був переоціненим.

Джордж Сорос і його фонд Quantum Fund дійшли висновку, що британська влада не зможе довго утримувати курс національної валюти. Фонд відкрив масштабну коротку позицію, позичивши та продавши фунти стерлінгів на суму близько 10 мільярдів доларів у розрахунку на подальше падіння їхньої вартості.

Як одна угода принесла Соросу близько 1 мільярда доларів

16 вересня 1992 року Банк Англії спробував врятувати фунт, витративши мільярди фунтів із валютних резервів та двічі підвищивши базову процентну ставку – спочатку до 12%, а згодом оголосив про намір підняти її до 15%. Проте ці заходи не змогли зупинити тиск ринку.

У підсумку британський уряд був змушений відмовитися від підтримки курсу фунта та вивести країну з ERM. Після цього національна валюта різко подешевшала, а Сорос викупив раніше продані фунти вже за нижчим курсом, закривши свою позицію з величезним прибутком.

За різними оцінками, лише за один день ця операція принесла фонду близько 1 мільярда доларів прибутку, а самому Соросу – прізвисько "людина, яка зламала Банк Англії".

Ця історія стала класичним прикладом того, як великі інвестори можуть заробляти не лише на зростанні активів, а й на їхньому падінні через механізм коротких продажів (short selling). Водночас вона продемонструвала, що навіть центральні банки можуть виявитися безсилими, якщо їхня валютна політика суперечить фундаментальним економічним чинникам.

До речі, після створення Microsoft Білл Гейтс не обмежився розвитком технологічного бізнесу та поступово став одним із найвідоміших інвесторів світу. Його портфель охоплює акції великих компаній, нерухомість, сільськогосподарські землі та перспективні напрями, здатні приносити стабільний дохід у довгостроковій перспективі.