Які компанії обирав Чарлі Мангер

Чарлі Мангер був прихильником довгострокового інвестування та рідко купував велику кількість різних активів, розповідає "Мінфін". На його думку, краще володіти кількома якісними компаніями, ніж десятками посередніх. Саме тому його інвестиційний портфель був досить концентрованим.

Однією з найуспішніших інвестицій Мангера стала BYD – китайський виробник електромобілів і акумуляторів. Через Daily Journal Corporation він підтримав інвестицію ще на початку 2000-х років, коли компанія була маловідомою. Згодом BYD перетворилася на одного зі світових лідерів ринку електромобілів, а вкладення принесло багатократний прибуток.

Ще однією ключовою інвестицією була Costco Wholesale. Мангер багато років входив до ради директорів компанії та неодноразово називав її однією з найкращих бізнес-моделей у світі. Він високо оцінював лояльність клієнтів, ефективне управління та стабільне зростання прибутків.

Також через Berkshire Hathaway Мангер був співтворцем великих інвестицій у Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America та низку інших компаній. Саме Apple згодом стала найбільшою інвестицією Berkshire Hathaway.

Якою була інвестиційна стратегія Мангера

Чарлі Мангер був переконаний, що найкращі результати дають інвестиції у зрозумілий бізнес із сильними конкурентними перевагами. Він радив купувати компанії, які мають надійний менеджмент, стабільно заробляють гроші та можуть збільшувати прибуток упродовж багатьох років.

Ще одним принципом інвестора була концентрація портфеля. Мангер не прагнув максимальної диверсифікації, вважаючи, що добре вивчений бізнес заслуговує на більшу частку в портфелі. Він неодноразово говорив, що великі можливості трапляються нечасто, тому ними потрібно користуватися, коли вони з'являються.

Крім того, Мангер закликав інвесторів постійно навчатися та мислити незалежно. Він наголошував, що успішне інвестування залежить не від частоти угод, а від терпіння, дисципліни та здатності чекати на справді привабливі можливості. Саме ці принципи допомогли йому разом із Ворреном Баффетом зробити Berkshire Hathaway однією з найдорожчих компаній світу.

До речі, одна угода назавжди змінила історію світових фінансових ринків і зробила Джорджа Сороса легендою інвестування. Саме завдяки ставці проти британського фунта він зміг заробити близько 1 мільярда доларів лише за один день.